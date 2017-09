«Si Finlàndia té un problema, que busqui solidaritat a Catalunya»: les pressions de l'ambaixador espanyol

This is spanish diplomacy? Thank you for your reply mr. Ambassador! Let catalans vote for #CatalonianReferendum! pic.twitter.com/VbmVSS8TQb — Mikko Kärnä (@KarnaMikko) September 29, 2017

A question for you madam defense minister @mdcospedal: Is Spain going to use military force towards #catalonia, if it declares independence? — Mikko Kärnä (@KarnaMikko) September 29, 2017

Can you guarantee security and safety of finnish citizens in #Barcelona minister @MinistroNadal? #CatalonianReferendum Ping @marianorajoy — Mikko Kärnä (@KarnaMikko) September 29, 2017

La diplomàcia espanyola està treballant perquè el referèndum de Catalunya compti amb el mínim de suport internacional possible tot pressionant polítics d'arreu. Així ho demostra la denúncia a través de Twitter del diputat finlandès, Mikko Kärnä, que s'ha queixat aquest divendres de les amenaces de l'ambaixador espanyol de retirar el suport a Finlàndia, Manuel de la Cámara Hermoso, pel seu suport al referèndum."Si un dia Finlàndia té un problema de seguretat i necessita solidaritat dels seus socis de la UE, podria anar a buscar aquesta solidaritat a Catalunya", li etziba l'ambaixador en un correu electrònic que ha fet públic Kärnä. El diputat al Parlament Finlandès del Partit del Centre per la circumscripció de Lapònia s'ha mostrat recentment favorable al dret dels catalans de votar en un referèndum:Arran de l'amenaça de l'ambaixador espanyol, Kärnä ha començat a qüestionar el paper de l'Estat a Catalunya:Manuel de la Cámara Hermoso té una llarga carrera en la diplomàcia espanyola des que va ingressar-hi el 1974. Segons el seu perfil oficial, ha estat destinat a les representacions diplomàtiques a Iran, Àustria, l'Organizació de les Naciones Unides per al Desenvolupament Industrial (ONUDI) i Marroc. Va ser subdirector general de Relacions Econòmiques Bilaterals i cap de l'Oficina Comercial d'Espanya a Washington.El 1996 és nomenat representant permanent adjunt davant l'OTAN i el 1998, director general de Seguretat i Desarmament i de Política Exterior per l'Amèrica del Nord. El juliol de 2000 va ser designat ambaixador d'Espanya a Turquia i posteriorment subdirector general d'Amèrica del Nord i segon cap de l'ambaixada a Rússia. Ha estat subdirector general d'Àsia Meridional i Oriental i des del març de 2012 va ser ambaixador a Brasil fins que l'abril d'enguany va ser enviat a Finlàndia.

