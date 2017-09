«El diari ABC s'ha apropiat d'una foto meva i n'ha manipulat el missatge»

Portada de l'ABC del dijous 28 de setembre. Foto: ABC

Xavier Antich, filòsof i col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio , ha explicat a aquest programa com una fotografia que va penjar a les xarxes socials el passat diumenge va acabar a la portada del diari ABC. Es tracta de l'edició del 28 de setembre, on s'utilitzava la instantània per il·lustrar la notícia que assegurava que els nens catalans són "testimonis de la manipulació."Precisament una manipulació és el que considera que s'ha fet Antich amb la seva fotografia. És per això que ha presentat una denúncia contra el diari ABC. "Vaig fer la foto el diumenge al matí a la plaça Universitat, com centenars de persones, i la vaig compartir a les xarxes", ha explicat a Catalunya Ràdio el filòsof, que acusa el diari de "canviar completament el sentit de la imatge" i també ha volgut destacar que el seu és un cas de transformació de la informació per arribar a "allò que es vol dir".A la fotografia en qüestió, s'hi pot veure una nena enganxant un cartell favorable al referèndum en una paret, enfilada sobre les espatlles del seu pare. Si finalment la denúncia que ha presentat es resol favorablement per a Antich, ha explicat que els diners que cobri de la multa els donarà a Òmnium Cultural.

