El bisbe de Vic no vol fer declaracions sobre el referèndum

13:15 De plàstic i amb el logo de la Generalitat: així són les urnes del referèndum. Junqueras, Romeva i Turull presenten el disseny dels receptacles al final de la roda de premsa sobre el dispositiu electoral de l'1-O.

12:58 VÍDEO La CNN posa contra les cordes Alfonso Dastis per la repressió a Catalunya. La periodista Christine Amanpour entrevista el ministre espanyol d'Exteriors sobre el referèndum.

12:54 El vicepresident indica que hi haurà "alternatives" en cas que hi hagi col·legis electorals on no es pugui votar per la repressió de l'Estat.

12:39 VÍDEO Un regidor del PP i la seva xicota independentista fan una crida a la calma l'1-O. El vídeo que demostra que la discrepància política és compatible amb l'amor.

12:45 "L'1 d'octubre hi haurà totes les meses. Si algú intenta impedir que hi hagi una mesa, o un col·legi electoral, els ciutadans igualment podran votar", apunta Junqueras.

12:52 El bisbe de Vic, Romà Casanova, no vol fer declaracions sobre el referèndum. En sentit contrari, una trentena de capellans del Bisbat anuncien que aniran a votar. El bisbe de Solsona sí que es manifesta a favor de participar en l'1-O.



12:38 Més de quaranta entitats s'apleguen a la Taula per la Democràcia de Terrassa. Informa Albert Prieto.

12:36 Tots els partits de Sant Joan de Vilatorrada (Bages) excepte el PP condemnen les amenaces al regidor d'ERC que es va posar un nas de pallasso al costat d'un guàrdia civil.

Jordi Pesarrodona, en la imatge que va triomfar a les xarxes. Foto: Arxiu particular

12:35 Turull assegura que hi ha un conjunt de "persones que responen amb la seva credibilitat acadèmica i personal acreditaran el resultat electoral" de l'1-O, malgrat que no n'ha detallat els noms "per evitar que siguin víctimes de la repressió de l'Estat".

12:33 Els tractors omplen la plaça Imperial Tarraco. Centenars de vehicles arriben d'arreu del Camp de Tarragona per defensar el referèndum.

Els tractors a Tarragona. Foto: Jonathan Oca

12:26 "Això no va contra ningú. Això és una cosa que és una oferta, una oferta per construir junts una societat millor, més oberta, més inclusiva, tots junts, a Catalunya, Espanya i la UE. El missatge és que això va de democràcia i que seguirem construint ponts", assegura Romeva.

12:29 5,3 milions de votants i 2.315 col·legis electorals: el Govern concreta el dispositiu de l'1-O. Oriol Junqueras, Jordi Turull i Raül Romeva compareixen al centre internacional de premsa per detallar un operatiu que inclou 7.235 persones implicades. Informen Roger Tugas i Oriol March.

12:25 "Els ciutadans de Catalunya no estan fent res dolent. Posar el destí d'un país a les mans dels seus ciutadans no és res dolent. Les persones que van ser detingudes dimecres passat són totes elles honestes i honrades, que treballen a consciència i al servei de la ciutadania", insisteix Junqueras.

12:22 Som un Govern que no vol perdre l'oportunitat de parlar de diàleg i negociació. Que no vol perdre l'oportunitat de recordar el nostre respecte i estima i amor cap a Espanya, cap a les terres i les gents d'Espanya, la seva gent, la cultura i la llengua", destaca el vicepresident de la Generalitat.

12:19 "El Govern és eficaç, compromès i responsable en els aspectes econòmics, socials i polítics", assegura Junqueras, referint-se al creixement econòmic català.

12:18 "El referèndum no és un delicte", insisteix el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, que sosté que el millor hauria estat pactar la votació amb l'Estat com volia la Generalitat.

12:11 5,3 milions de votants i 2.315 col·legis electorals: el Govern concreta el dispositiu de l'1-O. Informen Roger Tugas i Oriol March des del centre internacional de premsa.

12:11 Arrenca la compareixença d'Oriol Junqueras, Raül Romeva i Jordi Turull pels preparatius del referèndum.

12:10 ÚLTIMA HORA Protecció de Dades avisa que ser en una mesa pot comportar multes. L'organisme alerta que l'ús del cens electoral català podria suposar una sanció entre 40.000 i 300.000 euros. Ho explica Isaac Meler.

11:57 La tractorada no pot arribar a la subdelegació del govern espanyol: la tenen bloquejada a Mallorca amb Bruc.

Dos joves en un dels tractors que participa a la protesta. Foto: Adrià Costa

12:01 L'Estat tanca l'espai aeri de Barcelona durant el cap de setmana del referèndum. La mesura no permetrà tenir imatges aèries de la ciutat durant l'1 d'octubre.

11:49 La Policia Municipal de Terrassa «custodia» les urnes per impedir l'1-O. Ho fa en compliment de les instruccions de la Fiscalia Superior de Catalunya.

11:49 ÚLTIMA HORA Ensenyament assumeix la responsabilitat d'obrir col·legis electorals l'1-O. La consellera Clara Ponsatí certifica amb una resolució del Departament que es fa càrrec de tots els equipaments educatius fins dilluns 2 a les set del matí.

11:42 Les tractorades pel referèndum també arriben al centre de Barcelona: a la subdelegació del govern espanyol.

Els tractors arribant a Barcelona. Foto: Adrià Costa.

11:33 El BOE (Butlletí Oficial de l'Estat) ja considera Catalunya com una nació, en una llei sobre el canvi climàtic.

11:30 Els tractors prenen les ciutats en defensa del referèndum. Les tractorades acabaran en edificis clau del govern espanyol a Catalunya.

11:18 EN DIRECTE Els tractors pel referèndum arriben a Manresa. També aniran a Barcelona, Girona, Tortosa i Tarragona https://t.co/hHCNTFHm3J pic.twitter.com/jXncnmlVv2 — NacióDigital (@naciodigital) 29 de setembre de 2017

10:59 El govern espanyol descarta dialogar amb Puigdemont després de l'1-O. La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, afirma que el dia 2 d'octubre s'obre "una oportunitat" per acabar amb la confrontació i la divisió a Catalunya; i després del referèndum, ha explicat, a Puigdemont "només li queda dimitir".

10:59 Els presidents de mesa, davant del referèndum; per Isaac Meler. El delicte per la convocatòria d'un referèndum va ser derogat del codi penal el 2005 però la Fiscalia amenaça amb desobediència, prevaricació i malversació als organitzadors.

10:43 Acte vandàlic a la seu de Podem de Sabadell, que apareix amb simbologia feixista, igual que el local d’ERC.

10:41 Un 40 tractors esperen a Manresa els seus companys de Vic i Berga per anar a la Delegació d'Hisenda de Manresa. Tota la informació de la mobilització dels tractors a Catalunya.

Tractors a Manresa, aquest matí. Foto: Pere Fontanals

09:56 El Grup de Periodistes Ramon Barnils fa una crida a votar i a defensar el referèndum. «La reivindicació de la llibertat de premsa i d’expressió han quedat desbordades per una causa superior: la defensa de les llibertats democràtiques».

09:46 VÍDEO Així s'explica el procés català a la televisió japonesa TBS, amb seu a Tòquio. Destaquen el pes econòmic de Catalunya a l'Estat i comparen l'1-O amb el referèndum escocès.

09:40 Atac vandàlic a la seu d'ERC a Sabadell amb simbologia nazi, informa Albert Segura.

09:19 ENQUESTA de NacióDigital: Votaràs al referèndum tant sí com no?

08:57 El conseller de Salut, Antoni Comín, assegura que la presentació de la candidatura de Barcelona per acollir l'Agència Europea del Medicament es va ajornar "de mutu acord" amb l'Estat. Comín ha insistit que "és un objectiu del Govern" convertir la capital catalana en seu d'aquest organisme de la UE.

09:00 VÍDEO L'espectacular transformació de «La Càrrega» de Ramon Casas en una urna, a Olot. El Col·lectiu d'Artistes de la Garrotxa va fer aquest dijous una performance a favor de l'1-O basant-se en el famós quadre. L'obra, de principis del segle XX, representa un guàrdia civil dalt d'un cavall que està a punt de passar per sobre d'un dels revoltats en una protesta.

08:56 "L'1-O és la transició real", ERC tanca la campanya al Ripollès amb Teresa Jordà i Joan Puigcercós, informa Isaac Muntadas. Més d'un centenar de persones s'han aplegat a la plaça de la Lira en una diada festiva. L'expresident d'ERC entre els anys 2008 i 2011 ha dit que els catalans estan a ''48 hores del referèndum de la nostra vida''.

08:56 El conseller de Salut, Antoni Comín, recorda que "sempre hi ha hagut municipis amb centres de salut com a espai de votació". Assegura en una entrevista a TV3 que va assumir la presidència de consorcis sanitaris per "protegir" els treballadors públics.

08:25 Els agents rurals organitzen un acte a favor del referèndum a Montserrat. Membres del cos faran una concentració i una caminada fins al Cavall Bernat.

08:17 PRIMÍCIA Nuet, Asens i Fachin participaran a l'acte unitari de final de campanya de l'1-O, avança Joan Serra Carné. Compartiran cartell amb el president Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras, a més dels presidents de l'ANC i Òmnium. La presència de dirigents dels "comuns" constatarà el clam democràtic de la votació d'aquest diumenge.

08:12 PORTADES «Puigdemont usará niños como 'escudos humanos' en los colegios», a «La Razón». El referèndum, protagonista del recull dels principals diaris de paper espanyols i catalans.

07:52 El ple d'Olot referma el suport al referèndum del pròxim 1 d'octubre; crònica de Xavier Borràs. La moció aprovada ha estat presentada per tots els grups municipals, tret del PSC que s'ha abstingut.

07:47 La repressió de l'Estat dispara la participació al referèndum al 63,3%. Un total de 3,4 milions de catalans, 600.000 més que fa 12 dies, anirà a votar, segons una enquesta d'"eldiario.es".

07:36 Els tractors prendran avui les ciutats en defensa del referèndum. Els pagesos es desplegaran aquest divendres des de tots els punts per concentrar-se a edificis representatius del govern espanyol a Catalunya.

07:08 Sergio Ramos respon el tuit de Gerard Piqué de suport al referèndum: "No ajuda a que no el xiulin amb la selecció espanyola".

07:07 CRÒNICA El Govern busca dotar de garanties el referèndum fins a l'últim moment; crònica d'Oriol March. Junqueras, Turull i Romeva expliquen aquest divendres els detalls tècnics de la votació, que ha patit un nou contratemps amb la confiscació de més paperetes i sobres. Interior es compromet a no actuar als col·legis electorals en cas que estigui en risc la "convivència".