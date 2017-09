VÍDEO La CNN posa contra les cordes Alfonso Dastis per la repressió a Catalunya

El ministre d'Exteriors espanyol, Alfonso Dastis, va participar aquest dijous al vespre a l'especial que el programa de Christine Amanpour a la CNN va dedicar al referèndum català. I la reconeguda periodista va fer passar una mala estona al responsable espanyol. Cap al minut 4 de la conversa, va començar-li a preguntar sobre la repressió del govern del qual forma part a Catalunya, que inclou 7.000 agents de les forces de seguretat desplaçats o tancant pàgines web, per aturar el referèndum de diumenge.A l'inici, Amanpour pren unes declaracions de Romeva on interpel·lava el govern encapçalat per Mariano Rajoy a aturar la repressió i negociar. Dastis, per la seva banda, demana que s'aturi la "pallassada de referèndum" i exposa que "estem preparats per parlar dins la Constitució espanyola i l'ordre legal espanyol". És llavors quan Amanpour li pregunta si s'estan "disparant al peu" impedint la votació. "No ho crec. Els jutges estan aplicant la llei. Tots tenim el dret a votar però no que una part decideixi pel total", és la resposta de Dastis.Preguntat sobre si negociaran abans de diumenge, Dastis respon que "no hi haurà un referèndum", sinó que la gent "es manifestarà en una atmosfera festiva". També mostra la seva preocupació i espera que sigui una jornada "calmada i que no hi haurà violència". La periodista insisteix sobre si aturaran el referèndum o no. "Les forces de seguretat estan aplicant el que la justícia els ordena que facin", és la resposta, abans d'enfrontar-se a la pregunta que el descol·loca."Estem a Europa i teniu 7.000 policies o més preparats contra un enemic dins del vostre país, tanqueu pàgines web, campanyes de propaganda. Heu fet tot de coses per prevenir físicament que això passi. Penseu que hi haurà violència?". Aquesta és la qüestió que planteja i Dastis, després de comentar que la sent en condicions, explica que "estan seguint les ordres de les corts i això és el que es fa en qualsevol país respectable".

