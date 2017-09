Protecció de Dades amenaça els membres de les meses amb multes

El conte de la caputxeta i el llop versió espanyola. No poden multar a cap particular, tingui o no tingui la llista a mà durant la votació, perquè no processa, usa per altres fins, exposa a tercers, ni copia les dades. Només consulta un per un els que venen a votar i que per tant autoritzen a fer-ho. Sinó haurien de multar a tots els dels partits que els passi una llista per la mà (=tots els que es presenten a eleccions).



A banda, dubto que hi hagi llista: serà informàtica i només per a consulta de cens de les persones que venint a votar autoritzen per tant a usar les seves dades.



Ens prenen per rucs i porucs.