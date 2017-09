L'Estat tanca l'espai aeri de Barcelona durant el referèndum

Captura de pantalla del tancament de l'espai aeri de Barcelona amb l'aplicació Skydemon

Aviació Civil ha tancat l'espai aeri a un radi de 5 milles de la Sagrada Família de Barcelona entre la mitjanit de dijous a divendres i fins dilluns que ve, 2 d'octubre, a les 23.59 h, segons ha avançat TV3 Així, durant aquest termini no podran circular per aquest espai ni helicòpters ni avionetes. La mesura també afecta drons però no els avions de l'aeroport del Prat ni els aparells dels cossos de seguretat i emergència.Tal com es pot veure a la captura de l'aplicació per a pilots Skydemon, la limitació de vol afecta únicament a l'àrea marcada en el centre vermell amb una línia contínua. Les circumferències amb línies discontínues queden fora de la prohibició. L'aeroport de Sabadell, per exemple, que concentra la majoria de vols visuals i aviació lleugera de Catalunya, no està afectat.Segons Jordi Santacana, director de CATUAV , empresa d'aplicacions professionals per a drons, la mesura no afecta especialment als petits avions no tripulats "perquè igualment tampoc poden volar durant l'any en entorns urbans, ni en zones pròximes als aeroports. Això podria afectar més a empreses privades de transports aeris, vols turístics o escoles de pilots".La decisió és fruit d'una sol·licitud de la delegació del govern espanyol a Catalunya. En altres ocasions ja s'havien realitzat restriccions similars, com a la Diada Nacional dels anys 2014, 2015 i 2017. La mesura restringeix que es pugui volar amb aparells equipats amb càmeres de vídeo.

