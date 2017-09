El català, fàcil i divertit amb «Verbàlia»

Poques vegades podem confirmar el dia exacte en què quelcom va ser creat, com passa amb els mots encreuats: el 21 de desembre de 1913. Aquell dia, Arthur Wynne va publicar el primer al diari New York World, en el format amb què els coneixem avui en dia. Tot i que anteriorment trobaríem altres precedents, aquell va ser el primer passatemps que es dividia en dos elements: la graella i les definicions. A partir d'aquí, els formats han evolucionat i variat de mil i una maneres, impossible denumerar-les totes.La llengua ha estat, possiblement, un dels elements més emprat per construir jocs al seu voltant. Per un costat tenim els passatemps, amb els mots encreuats o les sopes de lletres com a més clars exemples, i per l'altre els jocs de taula, principalment els coneguts com a party games on destaquen l'" Scattergories " o l'" Scrabble ". Segurament els jocs de paraules han estat l'eina més utilitzada als concursos televisió després dels jocs de preguntes i respostes. I finalment, no podem oblidar aquell joc a què hem jugat tots al cotxe, on hem d'encadenar paraules de manera que la darrera lletra d'una sigui la primera lletra de la següent.El 2010, fruit de la trobada entre Màrius Serra Oriol Comas , ens va arribar " Verbàlia ". No era un joc de taula amb paraules, n'eren 51!Doncs fa de mal dir, perquè fareu de tot. De tot, amb les lletres i les paraules. La fal·lera d'aquests dos nostres autors pel joc i pel vocabulari no podia acabar amb un joc i prou. " Verbàlia " us proposa un viatge a tots els racons de la nostra llengua i sempre a través del joc.L'estirareu i la comprimireu, la bufareu i la recargolareu... En els seus 51 jocs lingüístics descobrireu la mal·leabilitat del llenguatge i l'utilitzareu de diferents formes per assolir els reptes que cada joc us proposa.Al final de les regles, els autors us faran algunes recomanacions sobre els jocs perquè pugueu triar el que millor s'adigui al moment en què vulgueu jugar: si jugueu amb nens que encara dominen poc el català, si sou molta colla, si tens poca estona per jugar o si vols jugar contra el rellotge.El més important que aconsegueix "Verbàlia" és demostrar-vos que, si ja us havíeu quedat saturats de jocs lingüístics amb l'"Scrabble" o l'"Scattergories", hi ha moltes més maneres de jugar amb les paraules, i moltes vegades no cal ser un geni dels mots encreuats per passar-t'ho bé.La veritable feinada que comporta "Verbàlia" no està només en saber dissenyar 51 jocs lingüístics que entretinguin a tot tipus de jugadors, sinó en saber crear els elements que necessitaran aquests jocs, en saber dotar-lo dels materials comuns a tots els jocs que facin que la capsa sigui un veritable " Juegos Reunidos " del català del segle XXI. Hi trobareu fitxes de lletres o de síl·labes que fareu servir per a més d'un joc; però saber triar quantes còpies de cada lletra hi ha d'haver per ajustar-se al català o quines són les síl·labes més comuns i útils pels jocs és la tasca que els autors van haver de realitzar amb extrema cura, ja que aquesta és la veritable eina que farà que les vostres partides siguin una autèntica experiència "verbàlica".Nom del joc: "Autors:Editorial:Número de jugadors:Temps de joc:Edat:Autor de jocs de taula i membre del grup d’assessorament de jocs de taula Santa Clara

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)