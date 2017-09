El govern espanyol no dialogarà amb Puigdemont després de l'1-O

La ministra de Sanitat, Assumptes Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, ha afirmat aquest divendres que al president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, "només li queda dimitir" i convocar eleccions autonòmiques i ha descartat que el Govern de Mariano Rajoy tingui la intenció de dialogar amb el líder de l'executiu català després del referèndum."Per descomptat que diàleg amb Puigdemont, no. L'únic diàleg que tindrà el senyor Puigdemont crec que serà amb la Justícia", ha manifestat en una entrevista de RNE , en referència als següents passos que farà el Govern espanyol després del referèndum que la Generalitat té previst celebrar aquest diumenge.Per a Montserrat, el dia 2 d'octubre s'obre "una oportunitat" per acabar amb la confrontació i la divisió a Catalunya; i després del referèndum, ha explicat, a Puigdemont "només li queda dimitir", assumir les responsabilitats davant els tribunals i convocar eleccions autonòmiques.A més, ha assegurat que el Govern espanyol "no dimitirà" de les seves funcions i "no abandonarà els catalans a "la sort de polítics independentistes" que actuen des "del totalitarisme i el sectarisme"."El que no se celebrarà és el referèndum", ha incidit la ministra, restant així importància a la convocatòria que, segons ha afirmat, "és il·legal".La ministra veu "denigrant" que la Generalitat pretengui utilitzar els centres sanitaris per votar i ha avisat que, davant de cada "incompliment" del Govern, l'Estat de Dret actuarà per fer complir la llei."Fer servir la salut per a aquestes finalitats de ruptura amb Espanya és d'una denigració absoluta", ha sentenciat.I ha reiterat que, en cas que es produeixi una declaració unilateral d'independència, hi haurà una resposta "proporcional i amb fermesa" per part de l'Estat de Dret i dels poders públics.Per a la ministra, l'independentisme ha quedat "inhabilitat". I per això, ha dit esperar l'arribada de nous polítics catalans que creguin en la reconstrucció de ponts des del marc legal: "Dins del marc legal es pot parlar de tot", ha insistit.En aquest sentit, ha dit que el govern de Mariano Rajoy se sent "molt ben acompanyat" pel PSOE i Ciutadans en la defensa de l'Estat de dret malgrat divergències en altres assumptes polítics.I de cara a la comissió del Congrés per a la reforma territorial, ha apuntat que "l'important" és que hi participin totes les forces polítiques amb l'objectiu que l'"independentisme radical" no porti a la ruptura."Puigdemont i Junqueras no volen un referèndum, el que volen és trencar Espanya directament", ha manifestat, per després apuntar que aquests dirigents volen anar-se'n per la porta del darrere" i "humiliar" els catalans.Així, la ministra ha tornat a reclamar la seva dimissió i ha celebrat l'arribada de nous polítics a Catalunya que "canalitzin" el diàleg.

