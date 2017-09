Ensenyament i Treball assumeixen la responsabilitat d'obrir col·legis electorals l'1-O

Les titulars dels departaments d'Ensenyament i Treball han assumit la responsabilitat d'obrir els col·legis electorals l'1-O. La consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, ha dictat una resolució aquest divendres on decideix "avocar la competència que tenen atribuïdes les persones responsables dels equipaments educatius" en la seva persona.D'aquesta manera, Ponsatí es fa càrrec de tots els equipaments educatius fins dilluns 2 a les set del matí, com estableix la resolució. La consellera de Treball, Dolors Bassa, ha signat una resolució en el mateix sentit. Segons indiquen fonts del Govern, aquesta mesura té per objectiu per "protegir els treballadors públics".En les darreres hores, l'executiu de Carles Puigdemont busca dotar de garanties el referèndum davant la intenció de l'Estat d'impedir físicament el'1-O. La previsió, segons diverses fonts consultades, és que a l'àrea metropolitana és on hi hagi més "problemes" davant l'ordre de precintar els col·legis electorals que han rebut totes les forces de seguretat -Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i policia nacional espanyola- per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Des de la policia catalana i Interior, però, el missatge és que els agents dels Mossos no actuaran allà on estigui en perill la "convivència" Des de Treball, Afers Socials i Famílies també s'ha enviat una resolució d'avocació de competències personals a tots els responsables de centres cívics i albergs del departament. Segons indica la carta que han rebut els responsables dels equipaments, la consellera Dolors Bassa passa a ser la màxima titular de tots els centres. La resolució és efectiva des del moment de recepció (avui divendres) i fins a les 7 del matí del dilluns 2 d'octubre. En aquesta pàgina web es poden consultar els equipaments que pertanyen a Afers Socials.

Resolució per la qual la consellera d'Ensenyament assumeix la responsabilitat d'obrir col·legis electorals... by naciodigital on Scribd

Resolució d'avocació de competències per als responsables d'equipaments cívics Foto: Departament Afers Socials

