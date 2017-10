Torrons, arrels i llibres, entre les cinc propostes per al cap de setmana

Catalunya s'omple cada cap de setmana d'un ventall molt divers d'activitats culturals i d'entreteniment. D'entre tota l'oferta , aquestes són les cinc propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura.Torna a Besalú la fira LiberisLiber, una fira d'editorials independents amb presentacions de llibres, conferències, visites guiades i moltes altres activitats, en un ambient festiu i familiar. Enguany, destaquem activitats com Escriure teatre és... escriure diferent?, amb Pau Miró, Carol López i Jordi Casanovas; una xerrada sobre "qui capta millor la realitat, la literatura o el cinema?", amb Albert Serra, Fèlix Fanés i Valèria Gaillard; o Roger Mas en concert.Vintena edició d'una fira singular i activa, de caràcter interdisciplinari i que aglutina els diferents llenguatges artístics: arts visuals, circ, dansa, exposicions, música, narració oral i teatre. Els espectacles programats són de diferents formats: petit, mig o gran, de sala o de carrer, i adreçats tant al públic adult com al familiar. Un petit plaer amb la música d'arrel i la cultura popular com a grans protagonistes.Fira multisectorial al voltant de l'elaboració del torró d'Agramunt i la xocolata a la pedra, productes típics de la vila d'Agramunt, amb l'objectiu de promocionar-los. El món del dolç adquireix una dimensió única, amb tallers, una àmplia oferta comercial i atractius per a tota la família. A més, es podrà gaudir de La Cuita, elaboració tradicional en directe del Torró d'Agramunt; Lo Catxo, el peculiar joc de cartes que utilitzaven antigament els torronaires per fires i mercats; i Menestralia, la tradicional mostra d'oficis antics.Les pel·lícules protagonitzades per nens tenen la capacitat de convidar l’espectador a una regressió, a una identificació profunda amb el món de la infància i amb la seva pròpia biografia. La mostra Cinema i emocions. Un viatge a la infància conté peces de la Cinémathèque Française i convida els participants a fer un viatge a la infància en el qual participem tots: tant els que viuen la infantesa en present com els que ja l'han deixada enrere. A banda de la mostra, es pot gaudir d'activitats complementàries com visites comentades, visites familiars o un cicle de conferències sobre les emocions coordinat pel filòsof Josep Maria Esquirol.De 10 a 20 hores, al Parc Pau Casals, l'Associació de Benestar Caní Palautordera organitza la primera Fira del Gos. Firagós vol ser una trobada d’associacions canines, protectores, educadors, etòlegs, ensinistradors, veterinaris, botigues especialitzades, empreses del sector i propietaris de gossos, amb l'objectiu de promoure la convivència entre les persones que no tenen mascotes i les que sí, prioritzant el benestar caní i fomentant la tinència responsable. Hi haurà un espai dedicat a les activitats que es faran durant tot el dia, organitzades pels mateixos expositors.