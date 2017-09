Òmnium i l'ANC fan una crida a custodiar els col·legis del referèndum

Xocolatades, activitats esportives, nits del pijama o vídeo fòrum. Centenars d'escoles han programat ja a partir d'aquesta tarda activitats per pares, alumnes i professorat que s'allargaran fins al diumenge per garantir que l'1-O el centre s'obre amb normalitat com a punt de votació del referèndum. Les entitats sobiranistes ANC i Òmnium han celebrat la iniciativa i han fet una crida a custodiar els col·legis electorals. "Aquesta iniciativa és de vital importància per defensar de forma tranquil·la i pacífica els col·legis", ha dit el president d'Òmnium, Jordi Cuixart.En les darreres hores, l'executiu de Carles Puigdemont busca dotar de garanties el referèndum davant la intenció de l'Estat d'impedir físicament el'1-O. La previsió, segons diverses fonts consultades, és que a l'àrea metropolitana és on hi hagi més "problemes" davant l'ordre de precintar els col·legis electorals que han rebut totes les forces de seguretat -Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i policia nacional espanyola- per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Des de la policia catalana i Interior, però, el missatge és que els agents dels Mossos no actuaran allà on estigui en perill la "convivència"

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)