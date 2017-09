Oriol Pujol, a judici pel cas de les ITV

Oriol Pujol, en una imatge d'arxiu. Foto: Jordi Borràs

La jutgessa ha enviat a judici l'exdiputat de CiU en el Parlament i ex-secretari general de CDC, Oriol Pujol, i la seva esposa, Anna Vidal, pel cas de les ITV, en haver usat la seva influència política per afavorir a determinats empresaris d'aquest sector i cobrar els serveis a través de la seva dona, han explicat a Europa Press fonts judicials.Segons l'auto, publicat aquest divendres per La Vanguardia, amb el qual el que el Jutjat d'Instrucció 9 de Barcelona ha remès la causa a l'Oficina del Jurat, Oriol Pujol "era el polític que, valent-se del seu càrrec en benefici propi i traint l'interès públic, va assumir i va executar les pretensions formulades" pels empresaris.Encara que el cas haurà d'anar a judici, amb tribunal popular, Pujol ja ha arribat a un pacte amb la Fiscalia pel qual reconeix els fets i ha acceptat dos anys i mitjans de presó per tràfic d'influències, suborn i falsedat documental , mentre que la seva dona en principi evitaria entrar a la presó en acceptar una pena inferior a dos anys; tots dos, hauran de pagar una multa.Altres dos acusats han pactat també la Fiscalia -els empresaris Sergi Pastor i Ricard Puignou- però ni l'ex-número dos de la Diputació de Barcelona Josep Tous ni l'empresari Sergi Alsina, amic d'Oriol Pujol, han aconseguit un acord amb el Ministeri Públic.Pujol accepta una pena de presó superior als dos anys i la Fiscalia té previst demanar el seu ingrés a la presó, si bé l'advocat de l'expolític, Xavier Melero, ja va anunciar que demanaran que no entri a la presó tenint en compte que són tres penes diferents inferiors a dos anys.Aquesta decisió, en qualsevol cas, dependrà del magistrat president del jurat, que haurà de decidir si accepta la petició de la Fiscalia o la defensa; al principi, la Fiscalia demanava cinc anys i dos mesos de presó per a Pujol i tres anys i quatre mesos per a la seva dona.Oriol Pujol serà així el primer fill de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol a ser jutjat, mentre la causa contra la resta de la família continua instruint-se en l'Audiència Nacional; el primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, està a la presó provisional.

