VÍDEOS Majestuós concert amb 3.000 músics a favor del referèndum en un escenari privilegiat

Més de 2000 músics d'arreu de Catalunya assagen "El cant de la Senyera" pel concert que faran a les 19h a favor del referèndum @btvnoticies pic.twitter.com/gGE8F0YsDU — Sergio Segura (@SeguraGuerrero) 28 de setembre de 2017

Un miler de músics i gairebé 2.000 cantaires van protagonitzar aquest dijous a la tarda un majestuós concert davant la Catedral de Barcelona de suport al referèndum d'aquest diumenge. Organitzat per Músics per la llibertat a partir de les 19 hores, el repertori incloïa himnes com L'estaca, Els segadors, La santa espina o El cant de la senyera.Un dels gestos pels quals es recordarà el concert, a més de l'espectacularitat, és que els músics van modificar la seva afinació. Normalment, la 440 és la que s'acostuma a utilitzar per afinar els instruments abans dels concerts, però els intèrprets es van afinar a sí en suport a l'1-O.El concert es va organitzar en només quatre dies a través de les xarxes socials i per correu electrònic. La quantitat de músics que hi havia assajant i interpretant les cançons va provocar una gran expectació abans i durant el concert, aplegant milers de persones.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)