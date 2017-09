El govern espanyol insisteix a 48 hores de l'1-O: «No hi haurà referèndum»

El ministre portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha començat la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest divendres assegurant que "l'1-O no hi haurà cap referèndum a Catalunya" i que "va contra el poble català". Méndez de Vigo ha dit que el govern "farà complir les lleis" i qui les vulneri "afrontarà les conseqüències". "Defensarem la unitat constitucional d'Espanya", ha afirmat. S'ha mostrat confiat en l'actuació dels Mossos, que segons ell compliran la llei.El ministre ha repetit el que ja és el discurs central de l'executiu des de la convocatòria del referèndum, afirmant que no hi ha paperetes, ni sindicatura electoral, ni meses electorals, ni targetes censals, ni administració electoral, fent una relació de les requises de documentació dutes a terme per la Guàrdia Civil.A una pregunta sobre si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, podrà ser un interlocutor per l'Estat, Méndez de Vigo ha afirmat que és el propi Puigdemont "qui ha de veure si pot ser-ho o no". El ministre, que ha estat interpel·lat dos cops sobre aquest punt, no ha descartat de pla que el president català ho pugui ser. Ha mantingut la tesi que el govern espanyol està obert al "diàleg", però "sempre dins de la llei".Méndez de Vigo ha parlat de "caos organitzatiu" sobre l'1-O i que el president Puigdemont ha assegurat que hi hauria "una votació com sempre", però que el que pretén és que es faci "una votació com sigui". "Aquest procés secessionista és il·legal des de l'inici", ha afirmat, i la "pretensió" de referèndum no tindrà efecte jurídic de cap tipus. Ha dit que s'està davant d'un procés contra un estat democràtic membre de la Unió Europea i que els responsables del referèndum "respondran davant els tribunals de justícia" i que compliran amb les responsabilitats que els adjudiquin els tribunals de la justícia.El ministre ha subratllat que el referèndum xoca amb la UE i el que diu el Tractat de Lisboa, que garanteix la integritat de tots els estats membres de la Unió. També ha dit que cap constitució europea reconeix el dret d'autodeterminació. Méndez de Vigo ha recordat que el mateix president Puigdemont va votar contra el dret d'autodeterminació del Kurdistan i el Sàhara.L'executiu ha autoritzat al president del govern perquè presenti tres recursos d'inconstitucionalitat contra lleis aprovades pel Parlament de Catalunya: la lei que crea l'agència de protecció social de Catalunya (que crearia la seguretat social catalana), llei de mesures de protecció de l'accés a l'habitatge i la llei de voluntats digitals.

