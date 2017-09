​Barcelona prohibirà nous locutoris, bars musicals i discoteques a Ciutat Vella

Zona de discoteques del front marítim. Foto: Jordi Bes

Colau manté l'aplicació de la polèmica ordenança de terrasses Malgrat el conflicte sobre l'ordenança de terrasses que enfronta el govern municipal amb el Gremi de Restauració, la Comissió de Govern va aprovar aquest dijous les ordenacions singulars de cinc emplaçaments de Ciutat Vella tot i que el mateix executiu admet que l'ordenança no funciona bé i que cal canviar-la. Es tracta de les ordenacions de la plaça de Sant Pere; la plaça de la Barceloneta; la plaça de les Olles i el carrer Rere Palau, el carrer de Requesens i el carrer del Consolat de Mar. El Gremi de Restauració es va aliar aquest estiu amb l'oposició per forçar una nova ordenança davant la incapacitat de Colau d'acordar-la.

Al centre de Barcelona no s'hi podran instal·lar nous locutoris, bars musicals, discoteques ni establiments destinats únicament per a turistes, com establiments de venda de tiquets i consignes amb lockers perquè hi guardin les maletes. El govern d'Ada Colau ha enllestit la seva proposta de nou Pla d'Usos del districte de Ciutat Vella per regular les activitats de concurrència pública, el qual incorpora un llarg llistat de prohibicions. La intenció del govern és que s'aprovi el gener en el ple municipal després de negociar-ho amb l'oposició.En el pla que hi havia fins ara, que es va aprovar el 2013 però que està anul·lat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) , només es vetaven els meublés, els pisos on s'exerceix la prostitució. En el nou, i a més de les prohibicions de nous establiments ja citades, tampoc es podran obrir salons de joc, bingos, karaokes, locals d'exhibició de material pornogràfic, espais que disposin de màquines expenedores d'aliments i supermercats de més de 400 metres quadrats.Segons la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, pretenen "preservar la salut dels veïns, preservar la convivència, fomentar la diversitat comercial i el comerç de proximitat", amb la limitació de l'oci nocturn i de les activitats turístiques. Només escapa de la regulació del Pla d'Usos la zona portuària i la Rambla, que té la seva pròpia regulació, mentre que la resta del districte es considera com a zona única. Una de les principals novetats és que s'impedirà traslladar llicències d'un local a un altre, però sí que es permeten els traspassos d'activitat sempre que es mantingui en el mateix espai.El criteri general en el Pla d'Usos per permetre la instal·lació d'un nou establiment és que, en un radi d'entre 50 i 200 metres en funció de l'activitat, només s'acceptarà una superfície màxima per al mateix ús. A més, s'apliquen limitacions addicionals en el cas de les activitats amb impacte nocturn sobre el descans dels veïns. En algunes zones s'exigirà que es disposi d'un certificat d'idoneïtat tècnica de l'edifici, ja que hi ha molts blocs amb mala qualitat on es pot notar més el soroll, i es mantenen les limitacions que ja existien en carrers estrets per a auditoris i sales de concerts.Per exemple, si es vol implantar un nou restaurant, s'haurà de tenir en compte que en un radi de 50 metres només hi poden haver un màxim de 300 metres quadrats dedicats a aquesta activitat, i s'aplica una segona limitació: en un radi de 100 metres hi pot haver un màxim de 1.300 metres quadrats de locals de restauració per mitigar el seu impacte sobre el descans veïnal. A més, cada nou local haurà de tenir una superfície màxima de 100 metres quadrats. Només si es compleixen totes aquestes condicions es podrà obrir l'establiment.En el nou pla s'ha distingit entre les activitats amb impacte nocturn, la implantació de les quals estarà més restringida, i les que no en tenen, i que són les que l'Ajuntament pretén fomentar. En el primer grup s'inclouen les activitats d'oci nocturn, restaurants, locals de joc, locutoris, autoserveis i botigues de conveniència i els meublés. En el segon, teatres, activitats culturals, botigues de menjar –com les carnisseries-, supermercats i establiments destinats a turistes, els quals sí s'impedeixen o queden restringits.Pel que fa a aquests darrers locals, es distingeix en dos grups. Es veten les consignes, locals on es venen viatges i serveis turístics, i les oficines d'informació turística, tres establiments que han proliferat molt els darrers anys. En canvi, sí que es permeten els nous locals de venda o lloguer de bicicletes, motos i vehicles de mobilitat personal (com els segways), però només en les rutes on es permeten aquests vehicles Queden fora del Pla d'Usos els hotels i apartaments turístics, que ja estan regulats en un pla de ciutat , i els souvenirs, també amb regulació existent. En el cas de Ciutat Vella no es poden obrir nous establiments turístics i s'ha de tendir cap al decreixement. I, malgrat que estan prohibides les noves botigues de records, se n'obren de noves perquè demanen llicència d'establiment de roba o d'esports, ha explicat Pin. Tampoc s'incorporen en el pla les oficines de canvi de diners, que també estan en auge.La Comissió de Govern va aprovar aquest dijous inicialment el nou Pla d'Usos, i ara s'obrirà un període d'exposició pública que s'allargarà fins al 4 de desembre per presentar al·legacions. En paral·lel s'iniciarà la negociació política. El govern municipal, que formen BComú i el PSC, necessita trobar suports a l'oposició perquè està en minoria. Pin calcula que com a molt aviat es podrà aprovar en el ple de gener i, mentrestant, seguirà vigent la suspensió de llicències

