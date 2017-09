VÍDEO L'espectacular transformació de «La Càrrega» de Ramon Casas en una urna

El Col·lectiu d'Artistes de la Garrotxa va fer aquest dijous una performance a favor de l'1-O basant-se en el famós quadre de grans dimensions "La càrrega" de Ramon Casas. Aquesta obra, de principis del segle XX, representa un guàrdia civil dalt d'un cavall que està a punt de passar per sobre d'un dels revoltats en una protesta. Està exposada al Museu de la Garrotxa, a l'edifici l'Hospici on es va fer aquest dijous al vespre la representació.Es van necessitar 140 voluntaris per fer-ho possible, i els artistes van realitzar una crida per aconseguir-los durant la jornada d'ahir. Els participants només van tenir una hora per assajar, i a les vuit del vespre es van obrir les portes de l'edifici perquè el públic pogués entrar a veure la representació des de les galeries dels dos pisos.L'acte, pensat per veure's en perspectiva, va ser titulat "Davant la repressió, les urnes", i després de l'actuació, que va durar uns deu minuts aproximadament, es va fer una encartellada popular davant de la seu d'Òmnium Garrotxa.

