ENQUESTA Votaràs al referèndum tant sí com no?

09:40 Atac vandàlic a la seu d'ERC a Sabadell amb simbologia nazi, informa Albert Segura.

08:57 El conseller de Salut, Antoni Comín, assegura que la presentació de la candidatura de Barcelona per acollir l'Agència Europea del Medicament es va ajornar "de mutu acord" amb l'Estat. Comín ha insistit que "és un objectiu del Govern" convertir la capital catalana en seu d'aquest organisme de la UE.

09:00 VÍDEO L'espectacular transformació de «La Càrrega» de Ramon Casas en una urna, a Olot. El Col·lectiu d'Artistes de la Garrotxa va fer aquest dijous una performance a favor de l'1-O basant-se en el famós quadre. L'obra, de principis del segle XX, representa un guàrdia civil dalt d'un cavall que està a punt de passar per sobre d'un dels revoltats en una protesta.

08:56 "L'1-O és la transició real", ERC tanca la campanya al Ripollès amb Teresa Jordà i Joan Puigcercós, informa Isaac Muntadas. Més d'un centenar de persones s'han aplegat a la plaça de la Lira en una diada festiva. L'expresident d'ERC entre els anys 2008 i 2011 ha dit que els catalans estan a ''48 hores del referèndum de la nostra vida''.

08:56 El conseller de Salut, Antoni Comín, recorda que "sempre hi ha hagut municipis amb centres de salut com a espai de votació". Assegura en una entrevista a TV3 que va assumir la presidència de consorcis sanitaris per "protegir" els treballadors públics.

08:25 Els agents rurals organitzen un acte a favor del referèndum a Montserrat. Membres del cos faran una concentració i una caminada fins al Cavall Bernat.

08:17 PRIMÍCIA Nuet, Asens i Fachin participaran a l'acte unitari de final de campanya de l'1-O, avança Joan Serra Carné. Compartiran cartell amb el president Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras, a més dels presidents de l'ANC i Òmnium. La presència de dirigents dels "comuns" constatarà el clam democràtic de la votació d'aquest diumenge.

08:12 PORTADES «Puigdemont usará niños como 'escudos humanos' en los colegios», a «La Razón». El referèndum, protagonista del recull dels principals diaris de paper espanyols i catalans.

07:52 El ple d'Olot referma el suport al referèndum del pròxim 1 d'octubre; crònica de Xavier Borràs. La moció aprovada ha estat presentada per tots els grups municipals, tret del PSC que s'ha abstingut.

07:47 La repressió de l'Estat dispara la participació al referèndum al 63,3%. Un total de 3,4 milions de catalans, 600.000 més que fa 12 dies, anirà a votar, segons una enquesta d'"eldiario.es".

07:36 Els tractors prendran avui les ciutats en defensa del referèndum. Els pagesos es desplegaran aquest divendres des de tots els punts per concentrar-se a edificis representatius del govern espanyol a Catalunya.

07:08 Sergio Ramos respon el tuit de Gerard Piqué de suport al referèndum: "No ajuda a que no el xiulin amb la selecció espanyola".

07:07 CRÒNICA El Govern busca dotar de garanties el referèndum fins a l'últim moment; crònica d'Oriol March. Junqueras, Turull i Romeva expliquen aquest divendres els detalls tècnics de la votació, que ha patit un nou contratemps amb la confiscació de més paperetes i sobres. Interior es compromet a no actuar als col·legis electorals en cas que estigui en risc la "convivència".

07:07 EL DESPERTADOR de Ferran Casas. 29 de setembre: una campanya extraordinària. Avui acaba un període en què s'ha demanat el vot més per la democràcia que per la independència, i en què els atacs de l'Estat han esborrat encara més el "no". També són notícia la Moncloa i el tancament de webs, la restitució de la Generalitat per part de Suárez i Miguel de Cervantes.

22:51 La CUP demana la dimissió d'Albiol: "Que tregui les seves paraules de l'educació pública".

22:51 OPINIÓ «Per després de l'1-O», l'article de Manel Lucas.



22:48 OPINIÓ «Trampes i capital», per Patrícia Gabancho.

22:48 OPINIÓ «Incompliments i indignitats», per Jordi Creus.



22:45 LA VEU DE NACIÓ «L'hora dels Mossos», per Arnau Urgell.



22:44 El president del Parlament Europeu, Antoni Tajani, vol que es treballi per una "solució política" al conflicte català a partir de dilluns, l'endemà del referèndum, que ha qualificat d'"il·legal". "A partir de dilluns, crec que s'hauria de començar a treballar per una solució política", ha declarat Tajani a l'agència italiana Alsa a la seva arribada a Tallin, on se celebra una trobada de caps d'Estat i de govern de la UE en la qual no ha participat Mariano Rajoy.

22:44 Jordi Sànchez, a Granollers: «Hem pres consciència que no som res si no som poble». El president de l’ANC protagonitza a la capital del Vallès Oriental un nou acte unitari pel Sí al referèndum. Informa Jaume Ventura.



22:37 VÍDEO Centenars de sabadellencs comencen a coordinar-se per evitar que tanquin les escoles; per Albert Hernández.

21:32 El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, vol que es doni una "solució política" al conflicte català a partir de dilluns, l'endemà del referèndum, que ha qualificat d'"il·legal". "A partir de dilluns, crec que s'hauria de començar a treballar per una solució política", ha declarat Tajani a l'agència italiana Ansa durant el seu viatge a Tallin, on se celebra una trobada de caps d'Estat i de govern de la Unió Europea a la qual no ha assistit Mariano Rajoy.



20:42 Anna Gabriel assegura que "la darrera esperança" de l'Estat espanyol "és un pacte per dalt o inocular la por per baix".

20:40 Dard d'Anna Gabriel als comuns: "Han demanat mediació internacional perquè això és un xoc de trens. Mai un xoc de trens és un pols entre el fort i el dèbil".

20:39 Anna Gabriel cita Xirinacs i afirma "en moments de transformació política reals, els líders tenen la temptació de trair el poble", però es mostra convençuda que a Catalunya es trobarà una "trinxera de resistència". Gabriel assegura que "si guanya el sí, el 4 d'octubre es proclama la independència".

20:33 La CUP crida a bastir «murs humans contra el feixisme» l'1-O. Crònica d'Isaac Meler.



20:29 Domènech: “L'1-O aquest poble dirà a Rajoy que ha de marxar ja de la Moncloa

20:28 Domènech: “El PSOE no està dient absolutament res. En els moments clau s'ha de ser valent i jugar-te-la pels drets i les llibertats com està fent Podem”.

20:28 Domènech: "Hem vist com ens han suspès l'autogovern amb una miserable ordre ministerial".

20:25 David Fernàndez: "Ells parlaran de por, nosaltres parlarem de vida. Aquest cop no passaran!"

20:16 David Fernàndez, a l'acte de la CUP: "Ens volen molt soles i diumenge ens trobaran fent un mur humà contra el feixisme, la repressió i els que ens volen callats".

20:16 El líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, demana viure amb la “màxima serenitat i fermesa” aquests moments “complexos” i “clau de la nostra història”.

20:15 Tardà: "Als nostres germans espanyols els diem que la república catalana serà la palanca que alliberarà tots els pobles de l'estat espanyol".

20:11 Errejón: "Estem molt orgullosos de la tradició tumultuosa de Catalunya, que sempre ha estat a l'avantguarda de la democràcia".

20:12 Joan Tardà, des de l'acte d'ERC a Mataró: "De les banderes no se'n menja. Estimem l'estelada, però respectem totes les banderes. I algunes les portem també a cor".

20:08 David Fernàndez, des de l'acte de la CUP, carrega contra la campanya del PP afirmant que els catalans, d''hispanòfobs", no en tenen "res", però sí que són "antifeixistes".

20:08 Errejón denuncia “les mesures anticatalanes i antiespanyoles” que està impulsant el govern del PP per frenar l'1-O.

20:07 Errejón avisa que el PP ha "obert una ofensiva recentralitzadora i autoritària" i que per això ha canviat "el caràcter de l'1-O". "L'1-O interpel·la a tots els que volem defensar les institucions i les llibertats", ha dit.

20:02 L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, des de l'acte de campanya de la CUP, crida a fer "efectiu el dret a la resistència" com un acte de "memòria col·lectiva i moral per a les persones que ens van portar els drets que l'estat espanyol i les elits econòmiques pretenen trepitjar".



20:01 Íñigo Errejón: “Si el govern de Rajoy vol lliurar l'1-O una batalla contra la democràcia i la dignitat dels pobles, no és una batalla només dels catalans, és de tota Espanya”.