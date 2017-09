Ramos respon el tuit de Piqué de suport al referèndum

Des d'avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort. #Votarem — Gerard Piqué (@3gerardpique) 28 de setembre de 2017

El capità del Reial Madrid, Sergio Ramos, ha dit que el tuit que va fer aquest dijous Gerard Piqué de suport al referèndum no creu que “ajudi a que no el xiulin” quan es vesteix amb la samarreta de la selecció espanyola.Ramos, en un acte publicitari a Madrid, ha respost el jugador barcelonista. “Potser no és la millor manera d'expressar-se per totes les coses que s'han parlat i pels xiulets que ha rebut", argumenta el defensa blanc.Piqué va fer un tuit ahir on va deixar clar que els catalans “votarem”. Piqué també va fer una crida a la calma, sense fer ús de la violència: “Des d'avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort: votarem”.

