Nuet, Asens i Fachin participaran a l'acte unitari de final de campanya de l'1-O

Gir inesperat en l'acte de final de campanya de l'1-O. El que havia de ser el gran acte unitari de l'independentisme a l'avinguda Maria Cristina -un míting per escenificar el suport que aglutina el "sí" en el referèndum de diumenge- es convertirà en un clam a favor de l'exercici democràtic del dret a decidir. En l'última convocatòria del sobiranisme abans de la jornada de reflexió també hi seran presents dirigents dels "comuns" i de Podem. Segons ha pogut saber, el líder d'EUiA, Joan Josep Nuet; el quart tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens; i el secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, pujaran aquest divendres a l'escenari al costat dels noms propis de l'independentisme.L'acte -que tancarà el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident Oriol Junqueras- aplegarà tots els accents del sobiranisme, a més dels presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Convençuts que la cita de l'1 d'octubre també s'ha convertit en un exercici en defensa de la democràcia, l'autogovern i les institucions catalanes, Nuet, Asens i Fachin contribuiran aquest divendres a completar la crida a la participació.Aquesta fotografia es produirà després de dies d'escalada de repressió del govern espanyol per frenar el referèndum, que ha acabat actuant d'argamassa del sobiranisme a mesura que s'apropava la data de la votació. Les fonts consultades per aquest diari que confirmen l'assistència dels "comuns" a l'acte de l'avinguda Maria Cristina subratllen que l'1-O ja va més enllà de votar independència "sí" o "no", i recorden que la votació de diumenge és una qüestió de "dignitat" i de "defensa de la democràcia".Els "comuns" han alçat la veu en les últimes hores per alimentar la participació a l'1 d'octubre. De fet, el mateix líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, va assegurar aquest dijous que caldria "mobilitzar-se més que mai" mentre que el dirigent de Podem Íñigo Errejón va advertir que cal sumar-se al "combat" de l'1-O per evitar que el govern espanyol "humiliï" Catalunya

