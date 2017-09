​VÍDEO Crits de «votarem» i paperetes del referèndum a San Mamés

22:51 La CUP demana la dimissió d'Albiol: "Que tregui les seves paraules de l'educació pública".

22:51 OPINIÓ «Per després de l'1-O», l'article de Manel Lucas.



22:48 OPINIÓ «Trampes i capital», per Patrícia Gabancho.

22:48 OPINIÓ «Incompliments i indignitats», per Jordi Creus.



22:45 LA VEU DE NACIÓ «L'hora dels Mossos», per Arnau Urgell.



22:44 Jordi Sànchez, a Granollers: «Hem pres consciència que no som res si no som poble». El president de l’ANC protagonitza a la capital del Vallès Oriental un nou acte unitari pel Sí al referèndum. Informa Jaume Ventura.



22:37 VÍDEO Centenars de sabadellencs comencen a coordinar-se per evitar que tanquin les escoles; per Albert Hernández.

22:29 CRÒNICA El Govern busca dotar de garanties el referèndum fins a l'últim moment; per Oriol March.



21:32 El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, vol que es doni una "solució política" al conflicte català a partir de dilluns, l'endemà del referèndum, que ha qualificat d'"il·legal". "A partir de dilluns, crec que s'hauria de començar a treballar per una solució política", ha declarat Tajani a l'agència italiana Ansa durant el seu viatge a Tallin, on se celebra una trobada de caps d'Estat i de govern de la Unió Europea a la qual no ha assistit Mariano Rajoy.



20:42 Anna Gabriel assegura que "la darrera esperança" de l'Estat espanyol "és un pacte per dalt o inocular la por per baix".

20:40 Dard d'Anna Gabriel als comuns: "Han demanat mediació internacional perquè això és un xoc de trens. Mai un xoc de trens és un pols entre el fort i el dèbil".

20:39 Anna Gabriel cita Xirinacs i afirma "en moments de transformació política reals, els líders tenen la temptació de trair el poble", però es mostra convençuda que a Catalunya es trobarà una "trinxera de resistència". Gabriel assegura que "si guanya el sí, el 4 d'octubre es proclama la independència".

20:33 La CUP crida a bastir «murs humans contra el feixisme» l'1-O. Crònica d'Isaac Meler.



20:29 Domènech: “L'1-O aquest poble dirà a Rajoy que ha de marxar ja de la Moncloa

20:28 Domènech: “El PSOE no està dient absolutament res. En els moments clau s'ha de ser valent i jugar-te-la pels drets i les llibertats com està fent Podem”.

20:28 Domènech: "Hem vist com ens han suspès l'autogovern amb una miserable ordre ministerial".

20:25 David Fernàndez: "Ells parlaran de por, nosaltres parlarem de vida. Aquest cop no passaran!"

20:16 David Fernàndez, a l'acte de la CUP: "Ens volen molt soles i diumenge ens trobaran fent un mur humà contra el feixisme, la repressió i els que ens volen callats".

20:16 El líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, demana viure amb la “màxima serenitat i fermesa” aquests moments “complexos” i “clau de la nostra història”.

20:15 Tardà: "Als nostres germans espanyols els diem que la república catalana serà la palanca que alliberarà tots els pobles de l'estat espanyol".

20:11 Errejón: "Estem molt orgullosos de la tradició tumultuosa de Catalunya, que sempre ha estat a l'avantguarda de la democràcia".

20:12 Joan Tardà, des de l'acte d'ERC a Mataró: "De les banderes no se'n menja. Estimem l'estelada, però respectem totes les banderes. I algunes les portem també a cor".

20:08 David Fernàndez, des de l'acte de la CUP, carrega contra la campanya del PP afirmant que els catalans, d''hispanòfobs", no en tenen "res", però sí que són "antifeixistes".

20:08 Errejón denuncia “les mesures anticatalanes i antiespanyoles” que està impulsant el govern del PP per frenar l'1-O.

20:07 Errejón avisa que el PP ha "obert una ofensiva recentralitzadora i autoritària" i que per això ha canviat "el caràcter de l'1-O". "L'1-O interpel·la a tots els que volem defensar les institucions i les llibertats", ha dit.

20:02 L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, des de l'acte de campanya de la CUP, crida a fer "efectiu el dret a la resistència" com un acte de "memòria col·lectiva i moral per a les persones que ens van portar els drets que l'estat espanyol i les elits econòmiques pretenen trepitjar".



20:01 Íñigo Errejón: “Si el govern de Rajoy vol lliurar l'1-O una batalla contra la democràcia i la dignitat dels pobles, no és una batalla només dels catalans, és de tota Espanya”.

19:58 Joana Ortega: "L'Estat pot intentar prendre el control dels Mossos però ja ha perdut el control de la situació a Catalunya".



19:57 Elisenda Alamany (Catalunya en Comú): "Que li continuïn preguntant a Puigdemont per Palestina".

19:55 «Tenen descompte amb el carnet del Super3 per entrar al vaixell?»; les preguntes del Senat a Rajoy. Un senador de Compromís tramet una bateria de 27 qüestions sobre el vaixell ancorat al Port de Barcelona per aturar el referèndum.



19:57 Elisenda Alamany, coordinadora de Comunicació de Catalunya en Comú: “Volem un país on no governen els mateixos que han governat 30 dels 37 anys de democràcia. Volem un país on no ho caben ni Pujols ni Millets”.

19:53 Varoufakis, en un vídeo projectat a l'acte dels "comuns", censura que el govern espanyol utilitzi "la violència" i les "amenaces" perquè els catalans es quedin a Espanya i crida a combatre el "passat franquista" del PP.

19:47 Pisarello censura que siguin insultats persones com Serrat o Joan Coscubiela.

19:46 Pisarello: "Sortirem al carrer units però no uniformitzats, perquè mai deixarem de defensar el nostre projecte polític al servei de la majoria del país".

19:46 Acte dels ''comuns'' a les cotxeres de Sants

El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, assegura que els "comuns" criden a la mobilització perquè el PP "no s'acabi imposant i humiliï" Catalunya.

19:37 Joan Josep Nuet, a l'acte de Catalunya en Comú: "Dues querelles criminals no són una broma. Hem de defensar el dret a vot i el dret d'opinió amb ungles i dents".

18:28 ÚLTIMA HORA La Guàrdia Civil confisca paperetes en una empresa d'Igualada. Els agents han confiscat 2 milions i mig de paperetes i 4 milions de sobres.

18:27 La CUP considera una «escenificació grotesca» el «segrest» de les urnes a Tarragona. La formació anticapitalista ho veu com una acció per simular que l'Estat té el control de la situació a Catalunya, quan «tothom sap que aquestes urnes no són les que s'havien d'utilitzar per al referèndum de l'1-O». Informa Jonathan Oca.

18:15 Sitges reconeix «una possible falta disciplinària» de la policia local en un acte de l'1-O. El 16 de setembre, un agent va prendre el mòbil a un redactor de NacióDigital que cobria l'esdeveniment.



18:12 Colau posa Iceta a lloc i li recorda que els votants del PSC volen referèndum. L'alcaldessa respon al líder dels socialistes catalans que la majoria dels seus votants són partidaris d'una consulta acordada.