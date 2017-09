Iceta, sobre el referèndum: «Es busca l'enfrontament amb la resta d'Espanya»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat que quan el Govern va convocar '1-O ja sabia que no es votaria i ha afegit que el que es busca és l'"enfrontament amb la resta d'Espanya, la reacció de l'Estat". "Es busca qualsevol cosa menys una decisió democràtica", ha afirmat en un acte a Barcelona. El socialista ha assegurat que en la política catalana "s'està jugant amb foc" i ha dit que això és "temerari". "No ens ho mereixem no només els que no pensem com ell sinó tampoc els independentistes", ha declarat.Iceta ha rebutjat el referèndum de l'1-O assegurant que no és com sempre, com defensa el Govern, sinó "com mai". El socialista ha rebutjat "fronteres" o "murs" i ha defensat que la solució passa necessàriament pel diàleg. En aquest sentit, ha dit que cal "convèncer el PP perquè es mogui" i s'ha mostrat convençut que els socialistes ho aconseguiran. El primer secretari ha rebutjat que el PSC estigui en terra de ningú i ha reivindicat que on està és "en terra de la majoria" i aquesta "es farà notar". "Volem ser aquest pont, de Catalunya endins però també enfora", ha reivindicat.D'altra banda, ha rebutjat la "generalització" que ha dit que s'està produint aquests dies i ha demanat "que ningú parli en nom de tots". També ha criticat que des de l'independentisme s'"enganyi" defensant que a la independència s'arriba "per camins on no s'arriba".De la seva banda, el president de la federació de Barcelona, Ferran Pedret, ha assegurat que els socialistes estimen massa el país "com per ser patriotes". Ha criticat també les imatges de ciutadans espanyols cridant 'a per ells' a la Guàrdia Civil: "Quina greu irresponsabilitat, quina manera més ridícula d'entendre les relacions entre pobles d'Espanya i quina manera més dolenta de defensar l'estat democràtic". De l'altra banda, ha dit que tampoc es defensa Catalunya amb una "partida de cartes amb les cartes marcades", en al·lusió al referèndum.

