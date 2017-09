El PDECat impulsa una associació per defensar els encausats pel procés

El PDECat posa en marxa una nova iniciativa per defensar els dirigents encausats pel procés sobiranista. En aquest sentit, la formació que lideren Artur Mas i Marta Pascal ha impulsat l'Associació per la Defensa dels Drets Democràtics, pensada per assistir totes aquelles persones que es vegin en problemes judicials per participar en l'operatiu del referèndum o en la creació d'estructures d'Estat. El partit, a través d'un correu electrònic a la militància, ha informat que Francesc Homs -inhabilitat pel 9-N- i David Bonvehí -coordinador d'organització- són dos dels impulsors de la iniciativa."Aquesta associació farà front a les despeses d'advocats i procuradors per defensar jurídicament davant totes les instàncies necessàries els nostres polítics", assegura el correu, al qual ha tingut accés. El PDECat, de moment, acumula tres inhabilitats -Artur Mas, Irene Rigau i el mateix Homs-, i també compta com a seva la suspensió de Joana Ortega, exvicepresidenta del Govern i exdirigent d'Unió.Tots ells també estan afectats per la decisió del Tribunal de Comptes d'exigir-los una fiança milionària per les despeses del 9-N. Mas, Ortega, Rigau i Homs tenen fins al 16 d'octubre per dipositar els diners que els demana l'organisme estatal. En aquest sentit, el PDECat informa els associats que poden fer aportacions econòmiques a la nova associació per garantir el dret a la defensa dels encausats.

