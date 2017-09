Errejón i els «comuns» criden a sortir al carrer l'1-O per frenar la «humiliació» de Catalunya

Acte dels ''comuns'' a les cotxeres de Sants. Foto: ND

Aquest no és el seu referèndum. Ho han dit per activa i per passiva. Però l'actuació policial i judicial impulsada pel govern de Mariano Rajoy per frenar-lo ha fet que, finalment, també acabin fent seva la data de l'1 d'octubre. A tres dies de la data clau, Podem i els "comuns" han fet una crida a mobilitzar-se el pròxim diumenge per lliurar un dur "combat" contra un PP que, han advertit, busca "humiliar democràticament" Catalunya."Ens haurem de mobilitzar com mai", ha alertat el líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, en un acte a Cotxeres de Sants amb segell propi i farcit de missatges de dirigents europeus que deixa constància de la seva implicació en la campanya de l'1-O. Ha comptat amb el dirigent de Podem Íñigo Errejón com a escuder, que ha fet un dur diagnòstic de la situació. Al seu judici, Rajoy busca dos objectius amb la situació d'excepcionalitat a la qual està sotmetent Catalunya: una nova onada "recentralitzadora i autoritària" que ha vingut amb voluntat de quedar-se i, lluny de plantejar un diàleg, sotmetre Catalunya a la "humiliació".És precisament aquest escenari el que, ha dit, no es poden permetre ni els catalans ni la resta de pobles de l'Estat. "Estem molt orgullosos de la tradició tumultuosa de Catalunya, que sempre ha estat a l'avantguarda de la democràcia", ha reivindicat el dirigent podemita. El partit lila ja fa setmanes que pregona que l'ofensiva "anticatalana" que Rajoy està orquestrant des de la Moncloa no deixa de ser un atac "antiespanyol" perquè posa en escac les llibertats i els drets de tots els ciutadans de l'Estat. Aquesta va ser, de fet, una de les principals consignes que l'assemblea d'electes celebrada el passat diumenge a Saragossa va llançar per interpel·lar de ple a un PSOE que roman "callat"."L'1-O ens interpel·la a tots els que volem defensar les institucions i les llibertats", ha insistit Errejón, que ha demanat mobilitzar-se en aquest "combat" per la democràcia on s'han activat "mesures bel·ligerant i de linxament" al crit de "a per ells" llançat per agents de la Guàrdia Civil sense condemna per part del govern espanyol.En un clima d'extrema complexitat per a Catalunya, Domènech ha demanat posar en valor l'esforç de partits com Podem per defensar el dret a decidir dels catalans a tota Espanya. Mai com ara en els darrers mesos s'havia produït una comunió tan gran en el sobiranisme i precisament per això Domènech ha advertit que la "potència del canvi" rau tant en els que volen la independència com en aquells que abanderen una relació federal sempre i quan l'eix social i el nacional vagin de la mà i no quedin "subordinat" l'un a l'altre. D'això van, ha dit, els processos constituents.Com és ja tradició en els "comuns", l'acte ha estat coral. La coordinadora de Comunicació, Elisenda Alamany, ha estat l'encarregada de puntualitzar que l'1-O hi haurà "unitat" del sobiranisme al carrer, cosa que no vol dir "uniformitat". "No ens robaran la discrepància", ha volgut deixar clar. I és que, si una cosa preocupa Catalunya en Comú és que el seu compromís amb la mobilització de l'1-O desdibuixi el seu projecte en benefici del full de ruta de Junts pel Sí. "Volem un país on no governen els mateixos que han governat 30 dels 37 anys de democràcia. Volem un país on no ho caben ni Pujols ni Millets", ha etzibat tot reivindicant que ells són els que han estat durant anys al carrer batallant contra les retallades i els que van veure com els Mossos els retiraven les urnes del multireferèndum.També el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha insistit que no poden avalar un full de ruta de JxSí que "deixa enrere massa gent" i que està pilotat per un partit -el PDECat- "amb massa corrupció" i "retallades" al seu historial. Amb tot, sí ha subratllat que l'1-O toca mobilitzar-se perquè els que volen "precintar" la llibertat d'expressió i intervenen l'autogovern són els mateixos que estan atacant els drets socials de tots els ciutadans. El líder d'EUiA, Joan Josep Nuet, ha recordat les dues "querelles criminals" que recauen sobre ell per permetre el debat del referèndum al Parlament i l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha lamentat haver estat una de les batllesses citades a declarar per cedir espais per a l'1-O.Durant l'acte, s'han projectat missatges de dirigents a favor del dret a decidir de Catalunya, com ara la líder dels Verds europeus, Ska Keller, o l'exministre d'Economia grec Yanis Varoufakis, que ha acusat el govern espanyol d'utilitzar la "violència" i l'"amenaça" per garantir que Catalunya no se'n va d'Espanya. "Hem d'oposar-nos al passat franquista del PP", ha sentenciat.

