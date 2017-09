Rovira celebra que l'ONU denunciï el «nivell de repressió política inacceptable» de l'Estat

Marta Rovira, dirigint-se a un parc Central de Mataró ple. Foto: ERC

Joan Tardà, en el míting d'ERC a Mataró. Foto: ERC

El conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, en el míting d'ERC a Mataró. Foto: ERC

El parc Central de Mataró, ple en el míting d'ERC. Foto: ERC

Els últims posicionaments internacionals contra la repressió exercida per l'Estat contra el referèndum han suposat una alenada per als independentistes, que veuen confirmades les seves tesis conforme l'acció de les institucions espanyoles deterioraria la seva imatge a l'exterior. Així ho ha celebrat aquest dijous la secretària general d'ERC, Marta Rovira, en un míting massiu dels republicans a Mataró en què han deixat petit el parc central de Mataró, amb unes 6.000 persones presents, segons els organitzacions. La dirigent republicana ha celebrat sobretot el recent posicionament de les Nacions Unides, per bé que també ha demanat als presents reservar forces per a després del referèndum, en vistes a que el resultat de l'1-O no serà de fàcil implementacióAixí, Rovira ha ironitzat que, durant la campanya, han ocorregut dies amb "milers i milers de policies perseguint urnes pels carrers", però també "dies plens d'abusos jurídics i judicials, un abús de dret en tota la regla". "S'han saltat totes les garanties aquells que ens exigeixen totes les garanties per votar, han estat dies de persecució política", ha criticat, però seguidament ha aplaudit que experts de les Nacions Unides hagin reaccionat : "Les Nacions Unides acaben de dir que els trepitgen drets fonamentals i les llibertats polítiques no som nosaltres".Per contra, la dirigent republicana ha apuntat que l'organisme internacional assenyala que "qui ha estat fent les coses malament ha estat la fiscalia, el govern espanyol, els jutges i la policia vinguda" a Catalunya. "A això que era tan evident, gràcies a la nostra convicció i determinació, li hem donat la volta", ha aplaudit, ja que "des de les Nacions Unides alerten que a Catalunya s'està instal·lant un nivell de repressió política inacceptable".De la mateixa manera, Rovira ha denunciat el "nivell de bloqueig polític brutal" que pateix Catalunya, ja que, "aquestes institucions que el que fan és treballar per millorar les condicions de vida del país estan bloquejades pel govern espanyol, sigui d'un color o un altre", amb l'agreujant que "ho impugnen amb unes majories polítiques" formades per PP, PSOE o C's que al Parlament i als ajuntaments tenen poca força. Igualment, davant els cants de sirena sobre un nou model de finançament , ha recordat que, "dels sis pactes fiscals firmats en aquest país, el govern espanyol no n'ha acomplert cap, sigui d'un color o un altre", així com ha volgut negar que, com s'ha intentat fer creure des de Madrid, aquest debat vagi "de banderes, de llengües, de dividir o separar", sinó que "no va en contra de ningú, va a favor de tothom", fins i tot de l'Espanya que vol un canvi.Finalment, ha demanat a la ciutadania persistir fins a la votació de diumenge, però també ha deixat clar que l'endemà caldrà seguir pressionant per avançar cap a la República catalana. "El dia 2, 3 i 4 hem de seguir demostrant que serem forts i seguirem treballant per implementar el resultat del referèndum", ha assenyalat i, en aquest sentit, ha enviat un missatge del vicepresident català, Oriol Junqueras, que havia de ser present al míting, però no hi ha pogut anar: "L'1-O no és el final de res, és el principi del tot, guardeu forces, perquè caldrà persistir, persistir i persistir!".Al seu torn, el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha lamentat que no s'està vivint "en la millor de les Europes", ja que, tot i que s'"havia cregut ingènuament o estúpidament que els avis havien enterrat la bèstia set metres sota terra a Nuremberg", "ara el feixisme reviscola", ja que "tal vegada, potser la bèstia només dormia" i "en democràcies més avançades està conformant majories parlamentàries o ja governa", com en el cas de l'entrada de la ultra dreta amb força al parlament alemany . "Estem atemorits que aquest segle XXI serà més difícil que el XX", ha reconegut.Davant d'això, ha cridat a construir una "democràcia de qualitat, d'excel·lència, participació, on no càpiga la corrupció, que no estigui supeditada als poders financers, l'economia al servei de la democràcia i no al revés". "La nostra causa no és només la dels catalans i les catalanes, és la causa del gènere humà, perquè som lliures, perquè creiem que no hi ha vides dignes si la riquesa no es reparteix de manera molt diferent i perquè, a més, estem convençuts que la fraternitat i l'internacionalisme seran els dos carburants que faran que, des d'aquesta República petitona, farem una gran aportació a la millora i la transformació d'aquest món, que volem diferent, des d'aquest país, que volem lliure i cohesionat, on totes les persones se sentin respectades", ha assegurat. I en el cas de l'estat espanyol, ha aventurat que "la República catalana serà la palanca que alliberarà tots els pobles d'Espanya" i, de fet, ha assegurat que els catalans també estimen "la bandera de la tercera república catalana".Per la seva banda, el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, ha alertat de la necessitat de mantenir la calma i no caure en "provocacions". "Mai no havíem tingut tants ulls sobre nosaltres i això ens omple de responsabilitat però també és una finestra per ensenyar què volem mostrar a la resta del món", ha apuntat i, per això, ha alertat de la "clara voluntat per part d'alguns que això derivi en una situació tumultuosa" que tingui "conseqüències", per bé que "en aquest país hi ha una clara vocació que aquesta és una via pacífica i no violenta que deixarà en evidència aquells que volen que hi hagi algun incident". "Ho estan buscant i no els regalarem aquesta imatge!", ha asseverat, i ha demanat: "Davant de la provocació, serenor".Així mateix, Romeva ha lamentat que "el franquisme existeix, controla, segueix volent imposar el seu criteri", tot i que "s'han equivocat d'era, ja no és la seva època, ara és l'època de la gent i de la democràcia", i ha bramat: "No tenim por de plantar cara a qualsevol feixisme del món, d'aquí o d'arreu". Per això, el conseller ha assegurat que "diumenge va d'enderrocar definitivament el franquisme i de construir la democràcia amb la resta dels pobles d'Espanya" que "estan donant suport" a l'1-O. Així, ha enviat un missatge al líder del PSOE: "Pedro [Sánchez], tens dos projectes sobre la taula: un és negre com el carbó, es diu Rajoy i tot el que representa, l'altre està ple de color, de llum i de futur i es diu República i democràcia, quin esculls?".En la presentació de l'acte, ha rebut crítiques l'alcalde de Mataró, David Bote (PSC), que s'ha negat a cedir locals per fer el referèndum, malgrat que el ple va votar a favor de deixar-los a la Generalitat. Igualment, els republicans de la ciutat han assegurat que es tracta de l'acte polític més massiu fet a Mataró en les últimes dècades, on també hi han intervingut el portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i la consellera d'Afers Socials, Dolors Bassa.

