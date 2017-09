L'Associació Europea per la Defensa dels Drets Humans condemna «l'estratègia» d'Espanya

20:42 Anna Gabriel assegura que "la darrera esperança" de l'Estat espanyol "és un pacte per dalt o inocular la por per baix".

20:40 Dard d'Anna Gabriel als comuns: "Han demanat mediació internacional perquè això és un xoc de trens. Mai un xoc de trens és un pols entre el fort i el dèbil".

20:39 Anna Gabriel cita Xirinacs i afirma "en moments de transformació política reals, els líders tenen la temptació de trair el poble", però es mostra convençuda que a Catalunya es trobarà una "trinxera de resistència". Gabriel assegura que "si guanya el sí, el 4 d'octubre es proclama la independència".

20:33 La CUP crida a bastir «murs humans contra el feixisme» l'1-O. Crònica d'Isaac Meler.



20:29 Domènech: “L'1-O aquest poble dirà a Rajoy que ha de marxar ja de la Moncloa

20:28 Domènech: “El PSOE no està dient absolutament res. En els moments clau s'ha de ser valent i jugar-te-la pels drets i les llibertats com està fent Podem”.

20:28 Domènech: "Hem vist com ens han suspès l'autogovern amb una miserable ordre ministerial".

20:25 David Fernàndez: "Ells parlaran de por, nosaltres parlarem de vida. Aquest cop no passaran!"

20:16 David Fernàndez, a l'acte de la CUP: "Ens volen molt soles i diumenge ens trobaran fent un mur humà contra el feixisme, la repressió i els que ens volen callats".

20:16 El líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, demana viure amb la “màxima serenitat i fermesa” aquests moments “complexos” i “clau de la nostra història”.

20:15 Tardà: "Als nostres germans espanyols els diem que la república catalana serà la palanca que alliberarà tots els pobles de l'estat espanyol".

20:11 Errejón: "Estem molt orgullosos de la tradició tumultuosa de Catalunya, que sempre ha estat a l'avantguarda de la democràcia".

20:12 Joan Tardà, des de l'acte d'ERC a Mataró: "De les banderes no se'n menja. Estimem l'estelada, però respectem totes les banderes. I algunes les portem també a cor".

20:08 David Fernàndez, des de l'acte de la CUP, carrega contra la campanya del PP afirmant que els catalans, d''hispanòfobs", no en tenen "res", però sí que són "antifeixistes".

20:08 Errejón denuncia “les mesures anticatalanes i antiespanyoles” que està impulsant el govern del PP per frenar l'1-O.

20:07 Errejón avisa que el PP ha "obert una ofensiva recentralitzadora i autoritària" i que per això ha canviat "el caràcter de l'1-O". "L'1-O interpel·la a tots els que volem defensar les institucions i les llibertats", ha dit.

20:02 L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, des de l'acte de campanya de la CUP, crida a fer "efectiu el dret a la resistència" com un acte de "memòria col·lectiva i moral per a les persones que ens van portar els drets que l'estat espanyol i les elits econòmiques pretenen trepitjar".



20:01 Íñigo Errejón: “Si el govern de Rajoy vol lliurar l'1-O una batalla contra la democràcia i la dignitat dels pobles, no és una batalla només dels catalans, és de tota Espanya”.

19:58 Joana Ortega: "L'Estat pot intentar prendre el control dels Mossos però ja ha perdut el control de la situació a Catalunya".



19:57 Elisenda Alamany (Catalunya en Comú): "Que li continuïn preguntant a Puigdemont per Palestina".

19:55 «Tenen descompte amb el carnet del Super3 per entrar al vaixell?»; les preguntes del Senat a Rajoy. Un senador de Compromís tramet una bateria de 27 qüestions sobre el vaixell ancorat al Port de Barcelona per aturar el referèndum.



19:57 Elisenda Alamany, coordinadora de Comunicació de Catalunya en Comú: “Volem un país on no governen els mateixos que han governat 30 dels 37 anys de democràcia. Volem un país on no ho caben ni Pujols ni Millets”.

19:53 Varoufakis, en un vídeo projectat a l'acte dels "comuns", censura que el govern espanyol utilitzi "la violència" i les "amenaces" perquè els catalans es quedin a Espanya i crida a combatre el "passat franquista" del PP.

19:47 Pisarello censura que siguin insultats persones com Serrat o Joan Coscubiela.

19:46 Pisarello: "Sortirem al carrer units però no uniformitzats, perquè mai deixarem de defensar el nostre projecte polític al servei de la majoria del país".

19:46 Acte dels ''comuns'' a les cotxeres de Sants

El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, assegura que els "comuns" criden a la mobilització perquè el PP "no s'acabi imposant i humiliï" Catalunya.

19:37 Joan Josep Nuet, a l'acte de Catalunya en Comú: "Dues querelles criminals no són una broma. Hem de defensar el dret a vot i el dret d'opinió amb ungles i dents".

18:28 ÚLTIMA HORA La Guàrdia Civil confisca paperetes en una empresa d'Igualada. Els agents han confiscat 2 milions i mig de paperetes i 4 milions de sobres.

18:27 La CUP considera una «escenificació grotesca» el «segrest» de les urnes a Tarragona. La formació anticapitalista ho veu com una acció per simular que l'Estat té el control de la situació a Catalunya, quan «tothom sap que aquestes urnes no són les que s'havien d'utilitzar per al referèndum de l'1-O». Informa Jonathan Oca.

18:15 Sitges reconeix «una possible falta disciplinària» de la policia local en un acte de l'1-O. El 16 de setembre, un agent va prendre el mòbil a un redactor de NacióDigital que cobria l'esdeveniment.



18:12 Colau posa Iceta a lloc i li recorda que els votants del PSC volen referèndum. L'alcaldessa respon al líder dels socialistes catalans que la majoria dels seus votants són partidaris d'una consulta acordada.



17:52 La vaga general del 3 d'octubre pel referèndum podria allargar-se més dies. La Generalitat creu que seria "raonable" pensar que "s'accentuïn" els efectes de l'aturada per la "situació política", i la CGT, la IAC, la Intersindical-CSC i la COS només la desconvocarien si es permet votar l'1-O.



17:51 L'Ajuntament de Navàs rep cartes i paquets oberts i uns ordinadors «remenats». Els aparells, comprats a Amazon, havien d'arribar divendres a l'Institut - Escola Sant Jordi, però Correus els va lliurar dimarts amb les caixes obertes i manipulats a l'interior. Informa Pere Fontanals.

17:49 Una pastisseria de Valls aprofita el fenomen Piolín per fer-ne mofa. La Santacana ha fet pastissos amb el mític canari dels Looney Tunes equipat amb un tricorni de xocolata i dient frases com «oh! que lindos tumultos». Per Jonathan Oca.

17:27 Puigdemont calma els treballadors públics: «Tota la responsabilitat de l'1-O és del Govern». El president de la Generalitat rep els promotors del manifest "Obrim les escoles" i constata l'existència d'una "nova majoria" a Catalunya que vol votar. Informa Oriol March des del Palau de la Generalitat.

17:16 Puigdemont calma els treballadors públics: "La responsabilitat de l'1-O és del Govern".

17:26 El TC suspèn l'impost als actius no productius per lluitar contra el frau fiscal. El govern espanyol havia recorregut l'article que habilitava la Generalitat a cobrar per als pisos i vehicles posats a nom d'empreses sense que tinguessin cap relació amb la seva activitat productiva.

17:15 Puigdemont rep la comunitat educativa que ha signat el manifest "Obrim les escoles". La consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, recorda el judici per sedició de Sòcrates.

17:15 Més de 2.500 estudiants gironins es manifesten per defensar l'1-O. Els alumnes de secundària i batxillerat es mobilitzen a favor de la independència i demanen als ciutadans que "votin per ells".



17:12 Els tractors prendran les ciutats en defensa del referèndum. Els pagesos es desplegaran aquest divendres des de tots els punts per concentrar-se a edificis representatius del govern espanyol a Catalunya.

17:11 La Generalitat xifra en 475 milions d'euros l'impacte de la intervenció de les finances. El secretari d'Economia critica que Hisenda ha trigat 12 dies en activar l'aplicatiu per poder pagar les factures de la Generalitat.