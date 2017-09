La CUP insta el Govern a no «negociar» amb Espanya el permís per declarar la independència

Acte nacional de final de campanya de la CUP a Barcelona Foto: ACN

Quan només queden tres dies pel referèndum del proper 1 d'octubre, la CUP s'ha conjurat des del barri de Poblenou de Barcelona per desobeir l'Estat i fer efectiu el dret a l'autodeterminació de Catalunya. "Ens volen molt soles i diumenge ens trobaran fent un mur humà contra el feixisme, la repressió i els que ens volen callats", ha declarat l'exdiputat de la CUP David Fernández en un dels moments àlgids de l'acte polític d'aquest dijous.Fernàndez ha defensat la "desobediència pacífica, col·lectiva, sobirana i unilateral" que "allibera, canvia, emancipa i desmilitaritza" per "derrotar la por" i fer realitat el referèndum. L'exdiputat ha assegurat que no s'ha de témer Espanya. "Ens fan més por les nostres mares que tot l'estat espanyol i els seus policies i jutges", ha proclamat. I ha continuat: "Ens fan por les nostres mares perquè no els podem fallar!".La diputada Anna Gabriel ha intervingut després de l'exdiputat per deixar clar que el resultat del referèndum no pot servir per "negociar" amb l'Estat o "allargar el procés". La diputada de la CUP s'ha avançat a les "temptacions estranyes" que busquin deslegitimar l'1-O afirmant: "Sabem que hi haurà gent que dirà que el resultat serveix per negociar; gent que dirà que l'1-O haurà estat una gran mobilització; gent que voldrà allargar el procés sense fer massa soroll; els diem que el referèndum no és vostre, és només de la gent".En aquesta línia, la diputada de la CUP ha advertit el Govern que "si l'1 d'octubre guanya el 'sí', el 4 es proclama la independència". De fet, Gabriel ha citat Xirinacs per destacar que "en moments de transformació política reals els líders tenen la temptació de trair el poble" però que en la Catalunya actual es trobaran una "trinxera de resistència".Gabriel també ha enviat un missatge als "comuns", que han demanat mediació internacional davant del "xoc de trens". "Mai un xoc de trens és un pols entre el fort i el dèbil", ha declarat. I ha afegit: "Anem a la comunitat internacional a dir que això no és un xoc de trens, sinó urnes contra armes. No és un xoc de trens, és una revolta política, legítima i està amenaçada per un Estat poderós armat que té les claus de les presons".La CUP tanca la seva campanya en un moment marcat per la intenció de l'Estat d'impedir físicament el referèndum amb uns 10.000 agents vinguts d'arreu d'Espanya. Aquest matí, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el conseller d'Interior, Quim Forn, han comunicat al ministeri de l'Interior en la Junta de Seguretat de Catalunya que els Mossos prioritzaran la convivència ciutadana a les ordres judicials de tancar col·legis electorals de l'1-O A més a més, l'acte polític d'aquest dijous precedeix l'acte de tancament de la campanya unitària amb Junts pel Sí organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a la Font Màgica de Montjuïc. Els discursos polítics s'han alternat amb actuacions musicals, alguns d'artistes freqüents en mítings de la CUP, com Borja Penalba i Mireia Vives, o Txarango, que han aixecat els ànims d'un d'un públic de 1.100 persones assegudes en cadires i moltes que han aguantat dempeus per cridar "votarem" en diverses ocasions.L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ha obert el torn dels discursos dels dirigents polítics enviant un missatge a la Fiscalia: "A nosaltres la il·legalitat no ens preocupa, ens preocupa la legitimitat popular i aquesta la tenim!". Venturós ha avisat als que els "tremolin les cames" després del referèndum que els ajuntaments faran un pas endavant per "proclamar la república".Abans que ella, la regidora de Badalona, Fàtima Taleb, ha recordat les "moltes persones que no poden votar per por a ser identificades i ser deportades" malgrat que "aporten impostos i riquesa amb el seu treball, talent i vida social". I ha manifestat la necessitat de construir una república catalana que "reconegui el dret a la ciutadania de totes les persones que viuen a Catalunya independent del seu origen superant les restriccions de la llei espanyola".També hi ha hagut la participació de veus més enllà de la CUP, com l'escocès Sean Baillie, de Rise-Escòcia, que ha anunciat que el proper diumenge 1 d'octubre "milers de persones es manifestaran davant l'ambaixada espanyola a Edimburg". L'activista feminista i antiracista Fàtima Aatar també ha cridat a "prendre partit" en la construcció d'una nova república catalana i a oposar-se a la discriminació institucional perquè no es mantingui el "racisme colonial espanyol". Rosa Peñafiel, filla d'un obrer andalús represaliat per Franco, ha denunciat que en els darrers dies "ha caigut la crosta fina que tapava el franquisme".

