Independentistes i Podem confraternitzen abans de l'1-O: «El 'sí' i el 'no' estan igual de perseguits»

L'Ateneu havia previst un debat entre dos representants del "sí" i dos del "no". Era un marc previsible en una situació normal. Però Catalunya no viu una situació normal. Ho van comprovar els organitzadors al veure que diverses persones contràries al procés no volien participar en defensa del "no" a la independència. Un dirigent polític que en circumstàncies normals i democràtiques defensaria continuar dins de l'Estat espanyol, com Albano Dante Fachin, ha expressat l'excepcionalitat del moment quan ha dit que "m'agradaria defensar el 'no', però els arguments del no estan igual de perseguits avui a Catalunya com els del sí".Albano Dante ha debatut sobre l'1-O amb Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural; Jordi Sànchez, president de l'ANC, i la diputada de Podem Àngels Martínez, tots quatre moderats per la vicepresidenta de l'entitat, l'advocada Gemma Calvet.Cuixart ha encetat el debat dient que "som allí on ens deien que mai arribaríem", ha dit, "i en un dels moments de més autoestima col·lectiva de la nostra història".Àngels Martínez, que va ser professora d'economia de la UAB, ha dit que ella no és independentista ni nacionalista, sinó internacionalista, però que no vol restar al marge d'un procés d'empoderament de la gent. Ha propugnat un model federal o confederal que permeti la convivència entre tots els pobles de la península.Per Jordi Sànchez, "el nou país ja ha nascut" i era impensable quan el procés va començar a caminar. Fins al punt que ha dit amb ironia que "potser si quan tot es va iniciar, haguéssim sabut que faríem una revolució, ens haguéssim aturat".Sànchez ha alertat contra la temptació de creure que aquest procés no té riscos, i ha assegurat que "el dia 2 o 3 d'octubre difícilment Catalunya serà reconeguda com a nació lliure en el concert del món". El president de l'ANC ha reconegut que la via seguida al Parlament per aprovar les lleis de desconnexió no era la millor, però que l'actitud de l'oposició hi va abocar perquè "alguns no han acceptat que no tenen la majoria".Cuixart ha reblat la línia de la prudència davant l'horitzó posterior a l'1-O, advertint que els mesos a venir requeriran negociacions i escenaris complexos.El debat ha tingut elements molt teòrics, amb referències a la democràcia i la sobirania. Quan la paraula ha passat al públic, un dels assistents ha fet una pregunta molt concreta: "Què farem per defensar els col·legis?". Cuixart ha respost que tothom està connectat aquests dies, que cal concentrar-se als col·legis a primera hora i, sobretot, en cas d'intervenció d ela policia, "cap actitud violenta i cul a terra".Sànchez ha dit que és impossible preveure el que pot passar en cada col·legi, però que "cal actuar amb voluntat normal de votar". El president de l'ANVC ha repetit que cal evitar tota provocació i tenir un plus de sagacitat per evitar cap xoc amb els Mossos d'Esquadra, que és el que, segons ell, voldria el govern espanyol. Sànchez ha explicat que molta gent dormirà als col·legis per protegir-los com espai electoral, i ha conclòs que l'Estat "per guanyar la batalla de l'1-O, ha perdut la guerra, ha perdut el país".Un debat sobre el referèndum a l'Ateneu Barcelonès és com jugar a casa perquè l'entitat s'ha compromès amb el dret a decidir i acumula una tradició de catalanisme cívic. No sempre va ser així. Quan Àngel Guimerà va fer el primer discurs en català a l'Ateneu, a finals del segle XIX, es va produir una batalla campal. Allò sí que va ser un acte tumultuari. L'Ateneu també va patir el franquisme i durant dècades va ser governat per jerarques falangistes i figures reaccionàries. Però ja fa temps que la seva tribuna és aixopluc de la paraula lliure. Avui hi ha tornat.

