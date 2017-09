L'autòpsia no determina la identitat dels cadàvers de Susqueda

Un dels joves que va trobar el caiac mostra l'indret Foto: ACN

Les pistes La desaparició Els joves van marxar el dijous 24 d'agost i van dir a la família que anaven a fer caiac al pantà de Susqueda. En el moment de la desaparició circulaven amb un Opel Zafira de color blau amb matrícula 3834 BMC. Els nois són veïns de Cabrils i Arenys de Munt (Maresme). L'última vegada que se'ls va veure va ser a un restaurant d'Amer, a la Selva. Ara, han estat trobats a dins del pantà.



La fotografia Els Mossos van publicar el dimarts següent una fotografia dels dos joves abans de la seva desaparició definitiva, entrant en un establiment comercial.



El caiac Els equips de recerca van trobar diumenge, 27 d'agost, al pantà de Susqueda el caiac de la parella, que anava a la deriva, mig desinflat i amb pedres a l'interior. Es va trobar allunyat d'on després van localitzar el vehicle.



El cotxe Els serveis d'emergència van trobar el dia següent, dilluns a la nit, el cotxe submergit al pantà, a uns sis metres de profunditat, sense ningú a dins. Segons Interior, algú el "va empènyer" de manera voluntària. El vehicle estava preparat perquè la parella hi passés la nit, perquè tenia els seients de darrera plegats i hi havia un palet a la zona del forat que fa el maleter. A més, hi havia matalassos, sacs de dormir i restes de menjar.



La finestra del cotxe El cotxe va aparèixer bolcat i, tot i que inicialment Mossos i Bombers van confirmar que tots els vidres estaven tancats, més tard van matisar que la finestra del conductor estava oberta.



La documentació Un cop localitzat el vehicle, durant la primera inspecció subaquàtica, el maleter es va obrir per la pressió i part del contingut cotxe va sortir surant. Els equips d'emergències van trobar diversa documentació. Sembla que hi hauria un diari personal, però no ha transcendit que hi hagués escrita alguna cosa sobre la seva desaparició ni que els joves haguessin deixat cap nota.

Les incògnites Què ha passat amb els joves? La hipòtesi que pren més força és la criminal.



Qui va empènyer el cotxe? Qui hi ha implicat en el cas? Interior sosté que el cotxe de la parella del Maresme desapareguda no va caure al pantà de Susqueda "per accident", sinó que "algú el va empènyer, el va portar". Però... qui?



Què feia el caiac surant al pantà ple de pedres? Quina relació hi ha entre el cotxe i el caiac, trobats al mateix pantà però separats?

L'autòpsia practicada en l'Institut de Medicina Legal de Girona i que ha conclòs aquest dijous als dos cadàvers d'un home i d'una dona trobats a l'interior del pantà de Susqueda no ha aconseguit determinar-ne la identitat.Fonts properes a la investigació apunten que ara serà la policia científica dels Mossos qui s'encarregarà de confirmar la identitat mitjançant proves com les d'ADN, si bé tot apunta que es tractaria de la parella del Maresme que va desaparèixer fa un mes quan anava a fer una excursió amb caiac al pantà. Els joves són: Paula M.P., de 21 anys i veïna de Cabrils, i Marc H.L., de 23 i veí d'Arenys de Munt. Els dos van marxar el 24 d'agost i la seva família no en tenia notícia des de llavors.L'autòpsia sí que ha confirmat que els dos cossos van tenir una mort violenta; de fet, van ser trobats amb signes evidents de violència i nus. Segons ha publicat aquest dijous El Periódico, "la dona presenta una forta contusió al cap, on també hi ha un orifici causat per una arma de foc. La troballa implica que l’autor de la seva mort va fer servir una pistola –o una escopeta– per matar-la o rematar-la". "El cadàver de l’home té diversos orificis. Es tracta de ferides violentes que podrien haver sigut causades tant per bales com per ganivetades. Els investigadors desconeixen encara si va ser tirotejat o apunyalat, o totes dues coses", afegeix.El titular del Jutjat 2 de Santa Coloma de Farners ha assumit la instrucció del cas, que va ordenar els aixecaments dels cadàvers, que van acabar a les 20 hores del dimarts, i ha decretat el secret de les actuacions.

