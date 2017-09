La vaga general pel referèndum es podria allargar més dies

La CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), la Intersindical CSC i la COS, sindicats convocants de la vaga general per al 3 d'octubre , no descarten que les aturades s'allarguin més d'un dia. De fet, les convocatòries de vaga que han presentat aquest matí al departament de Treball són del 3 al 9 d'octubre i del 2 al 13, segons la organització. De fet, deixen "oberta" la concreció de les dates perquè pugui esdevenir una "eina" perquè "la mateixa multitud mobilitzada opti per tenir continuïtat als carrers en la defensa de la llibertat". Així ho ha dit el secretari general de la CGT, Ermengol Gassiot, que ha afegit que els sindicats convocants no ho frenaran.Al seu torn, el departament de Treball fixarà aquest dijous al matí els serveis mínims amb "especial cura" per no tenir "problemes" davant la possibilitat que la vaga pugui "accentuar-se" per la "situació política" no "ordinària" del país, segons ha explicat el secretari de Treball, Josep Ginesta. De moment, els sindicats només criden a la vaga el dia 3, però alguns d'ells han presentat els papers per poder allargar-la en cas que ho considerin oportú. Concretament, la CGT i COS han presentat una preconvocatòria de vaga general dels dies 3 al 9; Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), del 2 al 13; i la Intersindical-CSC, per al dia 3.Aquest diumenge 1 d'octubre, al vespre, aquests sindicats tornaran a reunir-se per valorar com ha anat la "jornada electoral" i per decidir "futurs moviments". Només desconvocarien la vaga en cas que "es pugui votar amb tota la normalitat sense la policia al carrer i tots els ciutadans puguin donar la seva opinió sobre el futur del país", ha assegurat Luis Blanco, portaveu de la IAC -sindicat que inclou la USTEC, en ensenyament, o la CATAC, en la funció pública-."És una vaga per lluitar contra la repressió", ha assegurat Blanco. Malgrat tot, la convocatòria no compta amb el suport dels sindicats majoritaris, UGT i CCOO -que conformen la Taula per la Democràcia , junt a ANC o Òmnium-, als quals Blanco ha demanat que, tot i que no s'hi sumin, tampoc no "facin res en contra". Sigui com sigui, els quatre sindicats convocants tenen més 2.300 delegats sindicals al país i, tot i que són minoria, el sindicalista de la IAC ha afirmat que la vaga serà un "èxit" perquè és "molt plural". Fins ara, diu que "prop de 40 col·lectius" l'han secundada. A més, ha explicat que després de l'1-O partits polítics i organitzacions com l'ANC i Òmnium podrien sumar-s'hi.Des de la CGT, han fet una crida a la "participació massiva" del "conjunt de la classe treballadora". "No volem ser còmplices, ni tancar els ulls" davant la "repressió", ha remarcat Gassiot. El dirigent del secretariat de la Intersindical-CSC, Nestor Sastre, ha animat "consumidors, pensionistes, autònoms, estudiants, aturats" a secundar la vaga general perquè té un "caràcter cívic" més enllà de la seva "arrel laboral".A la reunió amb responsables del departament de Treball d'aquest dimecres, els sindicats no han proposat serveis mínims. Esperen la resposta de la Generalitat per fer al·legacions, en cas que les considerin necessàries. Els serveis mínims seran els mateixos per totes les convocatòries presentades –un total de tres- i es faran públics aquest mateix dijous.

