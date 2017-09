«Tenen descompte amb el carnet del Super3 per entrar al vaixell?»; les preguntes del Senat a Rajoy

"Els nens podran entrar al creuer de la Warner? Tenen especial descompte els que tinguin el carnet del Super3 de la TV3?". Aquestes són només dues de la bateria de 27 preguntes que el senador de Compromís Carles Mulet ha presentat a la cambra alta espanyola i que Mariano Rajoy i el seu govern hauran de contestar per llei sobre el vaixell de la policia espanyola que hi ha ancorat al Port de Barcelona per aturar el referèndum.El mateix Mulet les ha publicat al seu compte de Facebook i ha demanat la col·laboració ciutadana. "He registrat aquestes preguntes al govern perquè sé que esteu preocupats i preocupades. Podeu proposar-me'n de robes i gustosament les tramito", ha escrit abans de publicar les 27 que ja ha enviat. No totes estan fetes amb humor, com per exemple: "Quin cost ha tingut el lloguer dels creuers utilitzats pel cos militar per assitiar Barcelona (cost diari de cada vaixell)?".1. Quin cost ha tingut el lloguer dels creuers utilitzats pel cos militar per assitiar Barcelona (cost diari de cada vaixell)?2. Quants agents s'han allotjat en els creuers destinats a assitiar la ciutat de Barcelona amb motiu del referèndum?3. Quin cost ha tingut tapar els personatges de dibuixos animats que estaven al vaixell?4. Ha adquirit el govern el dret de propietat intel·lectual de la Warner Bros?5. Com s'ha decidit la contractació d'uns vaixells tan divertits?6. Quin cost ha tingut la manutenció d'aquests militars?7. Quantes hores extres es pagaran a aquestes forces armades?8. Es deixarà als nens entrar al creuer de la Warner?9. Té descompte especial en els que tinguin el carnet del Super3 de la TV3?10. Quants efectius policial i de la Guàrdia Civil s'han desplaçat aquests dies des de la resta d'Espanya fins a Catalunya amb motiu del referèndum de l'1 d'octubre? Els vehicles policials han usat l'AP-7? Han pagat peatge de l'AP-7? En cas afirmatiu, quin cost ha ocasionat aquest pas massiu de vehicles policials i miliats pels peatges? Vista la ruïna que costa mantenir aquest per a qualsevol usuari, que continuem pagant des de fa 40 anys, pensen reconsiderar la política de maltracte econòmic i polític cap al País Valencià i retirar el peatge de l'AP-7?11. Quantes persones han compartit cambra de mitjana en els vaixells atracats? "El roce hace el cariño"?12. Quantes vacances i dies de permís s'anul·laran per aquests fets?13. Després de l'impactant casc del vaixell de Piolín, ha valorat el govern utilitzar aquest vaixell per recuperar la illa Perejil en mans dels infidels?14. Quina indumentària portaran les forces militars instal·lades en aquests vaixells en les seves operacions?15. Quants metres de tela s'han utilitzat, i a quin preu? Què en pensa el Pato Lucas que se li tapi la cara?16. Ha cedit la Warner permís per utilitzar la imatge dels seus dibuixos animats per actes repressius? Han vist un bonic gatet pels seus passadissos?17. Han demanat permís per usar la seva imatge a Piolín, el Pato Lucas o el Coiot?18. Ara que Piolín els ha insuflat valor, envairan Gibraltar amb aquest vaixell?19. És precís fer aquest desplegament policial i aquesta despesa per parar un referèndum de gent pacífica desarmada que només vol votar sí o no?20. Com és que no han demanat pressupost a Disney? No serà un altre "pelotazo" això de Warner? Per què no han decorat l'altre vaixell amb la cara de les Tres Bessones? No estimen tant a Catalunya?21. Té previst un servei psicològic posterior? (dormir en un parc temàtic i després reprimir un poble no ha de ser fàcil).22. Tot aquest desplegament és una pel·lícula de riure que estan rodant els de la Warner i no ens ho volen dir?23. Quantes dotacions hi ha per a la resta de l'Estat en el moment en què hi ha una alerta terrorista 4?24. Si Piolín i els seus amics estan a Barcelona i no al Parc Warner de Madrid, qui fa de Correcaminos? Algun membre del govern que sol mostrar-se caminant de pressa?25. L'armament usat serà de la marca ACME?26. Ha pensat el Ministeri quan acabin els actes repressius a Catalunya, regalar un creuer a les forces armades i cossos de seguretat de l'Estat, ja que els deuen molts dies de vacances?27. Haver enviat tants efectius policials a Catalunya ha tingut alguna conseqüència en la seguretat ciutadana de la resta de l'Estat? Si la resposta és no: això demostra que hi ha massa efectius?

