La Guàrdia Civil ha trobat les urnes... del Barça: el resum d'aquest dijous

Persones concentrades davant del magatzem d'Igualada Foto: ACN

Un dia menys per al referèndum i la Guàrdia Civil encara no ha trobat les urnes. Bé, no les del referèndum. Agents del cos han entrat aquesta tarda en un magatzem d'Igualada i han confiscat milions de paperetes i sobres, i hi han trobat urnes, però per a les eleccions del Barça. A banda de l'ofensiva policial contra l'1-O, que continua i no s'aturarà, la jornada ha estat marcada per la junta de seguretat, que s'ha reunit aquest matí i ha servit per confirmar que els Mossos prioritzaran la convivència ciutadana a les ordres judicials. També aquest dijous, els signants del manifest Obrim les Escoles han estat rebuts per Carles Puigdemont a Palau, i han reiterat davant del Govern la voluntat d'obrir els col·legis diumenge vinent.Avui també ha estat un nou dia de campanya, amb actes dels partits sobiranistes durant tota la tarda arreu del territori. Demà s'acaben amb l'acte final a les fonts de Montjuïc.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)