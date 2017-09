Carles Casajuana: «Com a diplomàtic, l'única solució que veig possible és dialogar»

Carles Casajuana, ferm defensor de la via diplomàtica Foto: Adrià Costa

El llibre mostra el retorn de Carner a CAtalunya, a les acaballes de la seva vida Foto: Adrià Costa

L'escriptor i diplomàtic Carles Casajuana Foto: Adrià Costa

Carles Casajuana, un gran defensor de la poesia de Carner Foto: Adrià Costa

Amb una sòlida trajectòria com a diplomàtic en països com Bolívia, Malàisia o el Regne Unit, Carles Casajuana (Sant Cugat del Vallès, 1954) és un garant de concòrdia i bonhomia. Acaba de publicar Retorn (Columna), una novel·la que ens descobreix la breu visita de Josep Carner a Catalunya després de 30 anys d’exili. "El moment té ressonàncies amb l'actualitat, perquè l'ADN del país és el que és. I venim d'on venim", afirma l'autor, amb un somriure que no deixarà de ser present al llarg de tota la conversa.Acabaven de començar els 70, el franquisme era a les acaballes i la ciutat vivia revoltes universitàries i l'esclat de l'alliberament sexual, conjuntament a una forta repressió policial i a la resistència del sector cultural. A només tres dies abans del referèndum de l'1-O, parlem amb Carles Casajuana de tot això i també del futur més immediat –"els catalans som de parlar les coses", coincidim–. I així fem, com bona part del país, immersos en un enorme bullici d'idees, de mobilitzacions i, també, d'incerteses.- Com a diplomàtic, l'única solució que veig possible és parlar-ne, dialogar, i fer-ho quan abans millor. El 28 de setembre, millor que l'1 d'octubre. I l'1 d'octubre, millor que el 3. És molt difícil que hi hagi una solució si no és parlant-ne. De vegades, però, fa l'efecte que, abans de seure a negociar, tothom busca guanyar sobre el terreny les posicions.- Aquest "xoc de trens" no em sembla una metàfora adequada, perquè implica un resolució final no satisfactòria: o tots dos trens acaben trencant-se, o un es trenca i l'altre surt victoriós. No és el camí òptim. El que no podem fer és negar que la situació és molt complexa, i tampoc que al final s'haurà d'arribar a un pacte.- Encara que ho sembli, no hi arribo per això. Hi arribo quan estic escrivint una altra novel·la, El melic del món (Columna), que era, al seu torn, una continuació de L'últim home que parlava català (Planeta). Els protagonistes de les dues històries són escriptors, l'un en català i l'altre en castellà. Hi ha un moment en què necessito que l'escriptor que escriu en català tingui un projecte. Casualment, jo acabava de llegir el llibre de Jaume Subirana, Josep Carner: L'exili del mite , i vaig pensar que algú podria escriure una novel·la sobre aquell Carner. Allà se'm va acudir confrontar aquests dos mons generacionals diferents que hi ha entre un home jove i un de vell, a la Barcelona dels 70. I vaig començar a escriure fragments d'un tema que em va semblar apassionant.- Més enllà dels punts de contacte entre els dos –el jove i el vell–, això em conduïa a problemes amb molta profunditat, que em feien la història fascinant: com tractem a la gent gran? Quins estralls té la senectut en els comportaments socials? Quin és el deure d'una societat envers els seus grans homes i escriptors?- Ho va dir realment! Espriu va ser duríssim amb Carner i amb la resta d'exiliats.- Era un dels problemes d'aquesta novel·la. Si feia anar personatges reals, havia de contemplar diverses opcions. Una, canviar-los el nom i fer el que m'hagués donat la gana. L'altra, mantenir el nom, tal com vaig fer. Si ho feia, tenia una certa responsabilitat de ser respectuós amb tot el que va passar.- M'ha costat molta feina: molta hemeroteca, molta recopilació d'informació, molt prendre nota de frases que Carner havia dit, parlar amb testimonis. I anar encaixant les peces i per, després, passar-hi el filtre de per la imaginació. Tenia molt clar que tot havia de passar pel punt de vista dels personatges.- Jo recordo aquella època, no me l'he inventada. Tenia 15 anys i el final del franquisme em va marcar molt. L'any 73 o 74 sortia, anava a llocs com els Enfants Terribles [que apareix a la novel·la], i he llegit molt. De fet, Joan Triadú era el cap d'estudis d'un lloc on vaig estudiar.- En aquell moment, la cultura catalana estava dominada per dues famílies: marxistes i catòlics, igual que passava a tota la cultura literària europea. I aquí, el que dominava era la necessitat d'acabar amb el franquisme. Això feia que s'esperés dels creadors que contribuïssin, d'alguna manera o altra, a carregar-se el dictador i, d'aquí, la necessitat d'una literatura compromesa. Evidentment, algú podrà dir que la seva manera de carregar-se els dictadors és fent versos bonics sobre aquesta rosa o sobre una dona que travessa el carrer.- En aquella època s'esperava una altra cosa. En el cas del Premi d'Honor, també s'afegeix que el guardó encara no tenia el prestigi que té ara, tot just era la segona edició. Carner –que a nivell europeu era una personalitat coneguda que feia conferències i donava cursos a la Sorbona– va venir a Catalunya i es va trobar que tenia persones i grups a la contra. Això va provocar que Josep Tarradellas arribés a dir que "se'n va anar d'incògnit" i que "li van negar el premi que li havien promès". Però, siguem realistes: en aquell moment calia donar el premi a algú més combatiu. I Pere Quart era l'home ideal: popular, conegut, amb una poesia molt eficaç, satírica i simpàtica.- I això n'és una de les grandeses. Josep Carner serà present molts anys. Per què? Perquè si mai algú té la necessitat de trobar el geni de la llengua, només cal que obri un llibre de Carner per qualsevol pàgina i allà ho tindrà.- Una de les coses que crida més l'atenció, fins i tot posant-te en el punt de vista més militant del moment, és que Carner té poemes que posen els pèls de punta, molt cívics. És el cas del poema dedicat a la mort de Lluís Companys, o l'últim sonet de l'Obra Completa, El més vell del poble, que comença dient "Cap vent no mou el bri d’una esperança, / de cada núvol només cau neguit", en referència clara al què passava en aquells moments. I que acaba "Pugui jo caure, incanviat, / tot fent honor, per via dreturera, amb ulls humits i cor enamorat, a un esquinçall, en altre temps bandera." Quins versos!

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)