Puigdemont calma els treballadors públics: «Tota la responsabilitat de l'1-O és del Govern»

Es podran obrir els col·legis electorals aquest diumenge? Aquesta és una de les preguntes que plana sobre l'opertiu del referèndum, i és en aquest context que cal emmarcar la recepció que ha fet el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la comunitat educativa que s'ha sumat al manifest "Obrim les escoles" . Puigdemont ha volgut calmar als funcionaris i als treballadors de l'administració assenyalant que "tota la responsabilitat" de la votació correspon als membres del Govern.Puigdemont, en aquest sentit, ha agraït als treballadors públics que "no han reculat ni un mil·límetre" en l'exercici dels drets fonamentals. "Gràcies per la vostra perseverança, per tot el que heu fet i fareu per acompanyar no el Govern, no el Parlament, sinó la ciutadania", ha assegurat. "Anar a votar s'ha convertit en un exercici èpic i heroic. Entenc les angoixes de cadascú, som objectes d'amenaça i intimidació", ha constatat el president, que ha volgut transmetre un missatge als funcionaris: "La responsabilitat és del Govern", en referència a tota la logística de la consulta vinculant."Arribarem fins al final en l'assumpció de la responsabilitat de l'1-O. Sentiu-vos lliures d'aquesta responsabilitat", ha apuntat Puigdemont. Segons ell, a "cada dificultat hi haurà dues solucions", i a cada amenaça, "tres esperances". "Hi ha una gernació creixent de gent que se suma a la nova majoria de gent que vol votar", ha assegurat el president de la Generalitat en la seva intervenció.Puigdemont ha volgut citar el comunicat de les Nacions Unides , que exigeix a l'Estat que respecti els "drets fonamentals a Catalunya". "Sou la millor cara de la societat que volem construir", ha assegurat el dirigent nacionalista.Els impulsors, reunits al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, han amenitzat els minuts previs a la intervenció de Puigdemont amb crits de "votarem" i "obrirem", en referència als centres educatius triats per fer de seus electorals . "Aquest cap de setmana sereu per tot Catalunya perquè sou persones lliures. Tot el que ens mou des de la raó és per fer el que creiem correcte", ha apuntat la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí."La llibertat només s'adquireix amb la pràctica. Anirem a votar serenament. Som davant del món i de la història, hem d'actuar amb responsabilitat i tenint en compte els nostres pares, els nostres fills i els nostres néts", ha apuntat Ponsatí, visiblement emocionada. Just després, alguns dels impulsors del manifest l'han llegit. "Ens comprometem a fer possible que diumenge la jornada es desenvolupi amb tota normalitat", sosté el text.El document insisteix en cridar pares, mares, mestres, treballadors i veïns per tal que els ajudin en la "tasca de garantir la llibertat d'expressió". "Cal organitzar cues de gent per tal que tothom pugui votar", ressalta el manifest. "Si s'actua amb fermesa i amb un immens somriure, la democràcia és invencible", considera el document. Alguns dels congregats han entregat simbòlicament a Puigdemont claus dels centres escolars.

