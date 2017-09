Romero de Tejada, el braç executor contra l'1-O que no ho volia ser

17:58 VÍDEO Els estudiants d'Olot munten el centre de vigilància electoral a l'IES La Garrotxa. Han pres la decisió després que aquesta tarda hagin decidit no ocupar l'Escola d'Art de la ciutat.

17:54 El TJSC ordena a Google que elimini l'aplicació mòbil del referèndum. També ordena a la companyia "eliminar, bloquejar o posar en funcionament futur qualsevol altra aplicació feta per [email protected] o oferta per Catalonia Voting Software".

17:49 Mobilització a les escoles per garantir l’1-O. Col·legis de tot el país s'omplen aquesta tarda d'activitats lúdiques per evitar que es precintin els centres de votació. Informa Sergi Santiago.

17:43 Una quarantena de persones es concentren a l'Escola Salarich de Vic per preparar activitats i torns en una assemblea oberta.

VÍDEO A les escoles de Vic organitzen torns de quatre hores per tenir gent sempre als col·legis https://t.co/CzxdQD10tU pic.twitter.com/d02KHS4O2n — NacióDigital (@naciodigital) 29 de setembre de 2017

17:35 Els col·legis electorals de Berga s'omplen d'activitats, concerts i tallers en la recta final del referèndum. Entitats locals i sobiranistes omplen els punts de votació d'activitat.

17:35 L'escola Cal Maiol de Sants és una de les que organitza activitats per mantenir l'edifici obert fins diumenge https://t.co/84TXcO6CYP pic.twitter.com/q3T8NISbfu — NacióDigital (@naciodigital) 29 de setembre de 2017

17:32 VÍDEO «L'únic que clarifica l'endemà de l'1-O són les urnes i les paperetes». Oriol March, redactor de Política de NacióDigital, analitza el desenvolupament de les hores prèvies al referèndum.

17:17 Els estudiants d'Olot decideixen en assemblea fer les activitats previstes al'Escola d'Art a partir de demà a l'IES Garrotxa. Els estudiants d'Olot decideixen en assemblea fer les activitats previstes al'Escola d'Art a partir de demà a l'IES Garrotxa pic.twitter.com/H8rB94gGxH — NacióGarrotxa (@NacioGarrotxa) 29 de setembre de 2017

17:00 Els municipis del Solsonès encaren la recta final del referèndum amb activitats festives i lúdiques. Solsona, Olius i Sant Llorenç programen activitats als col·legis electorals. Informa Ramon Estany.

16:59 Mares i pares de Terrassa s'organitzen per mantenir obertes les escoles fins l'1-O. Diversos centres educatius acolliran activitats familiars dia i nit fins diumenge.

16:54 ÚLTIMA HORA Carles Puigdemont votarà a Sant Julià de Ramis a les 9.30 h. La majoria de consellers votaran a les 9.

16:53 El major Josep Lluís Trapero ordena evitar l'ús de la força davant casos de "resistència passiva" als col·legis electorals. Els comandaments de la policia catalana es reuneixen per dissenyar el dispositiu del referèndum seguint principis d'"oportunitat, proporcionalitat i congruència". Informa Isaac Meler.

16:52 El Govern es querella contra el fiscal de l'Estat i el fiscal superior de Catalunya. El conseller de Justícia, Carles Mundó, denuncia la "connivència de tots els instruments de l'Estat" per "fer saltar pels aires la separació de poders" i la "vulneració de drets fonamentals". Informa Roger Tugas.

16:42 Els pares a la sortida de l'escola Miquel Martí i Pol de Sabadell organitzant torns per al cap de setmana. Els pares a la sortida de l'escola Miquel Martí i Pol de #Sabadell organitzant torns per al cap de setmana https://t.co/Gkt3IiqGgR pic.twitter.com/WW6D7BV6rB — NacióDigital (@naciodigital) 29 de setembre de 2017

16:37 «Els nostres valors són els de la nostra societat»: els Mossos prometen «pau social» l'1-O. Els comandaments de la policia catalana es reuneixen per dissenyar el dispositiu del referèndum.

16:31 El Comitè del Referèndum de Vic s'organitza en grups per anar als vuit col·legis electorals de la ciutat.

Instants abans de l'inici de la trobada, a la plaça Major de Vic Foto: Carles Fiter

16:26 CANAL MADRID Rajoy especula amb eleccions anticipades per treure rèdit de la repressió a l'1-O. Una participació massiva i sense incidents al referèndum limitaria enormement les possibilitats de Rajoy no només de culminar amb èxit l'aventura, sinó també de mantenir el PP a La Moncloa. Anàlisi de Roger Pi de Cabanyes des de la capital espanyola.

16:22 LA BRÚIXOLA de Joan Serra Carné. Totes les fotografies que Rajoy no ha aconseguit. El president espanyol ni ha pogut brandar el suport d'Angela Merkel ni ha exhibit una encaixada de mans amb Emmanuel Macron. Tampoc ha pogut fer valer cap imatge de violència per desacreditar el sobiranisme. També són protagonistes de la setmana José Manuel Maza, Carme Forcadell, Agustí Benedito i Hugh Hefner.

15:30 Arriben 33 parlamentaris i 200 personalitats internacionals per verificar l'1-O. Diplocat i l'AMI conviden representants electes i d'entitats i professionals d'arreu del món que recorreran Catalunya durant la jornada del referèndum.

14:54 L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades respon: «No es poden multar els membres de les meses». L'organisme català nega així les amenaces de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que ha advertit amb imposar sancions de fins a 300.000 euros.



14:52 El TSJC ordena a les policies locals vigilar les urnes de l'Estat. La magistrada que investiga el Govern dona instruccions perquè el material electoral no surti d'on els ajuntaments les guarden.

14:52 El govern espanyol insisteix a 48 hores de l'1-O: «No hi haurà referèndum». Ho explica Pep Martí.

14:51 Correus no reparteix «L'Eco de Sitges» per una portada favorable al «sí» al referèndum. La direcció del setmanari ha rebut la notificació aquest matí, just en el moment de començar a repartir els exemplars.

14:50 Baixes a Jutges per a la Democràcia per guardar silenci davant l'ofensiva judicial. Un grup de magistrat ha instat l'associació a manifestar-se en contra de la vulneració de drets fonamentals però el comunicat ha estat rebutjat.

14:49 VÍDEO i MANIFEST Espectacular acció dels agents rurals a Montserrat en suport al referèndum. Una vuitantena d'agents rurals s'han enfilat al Gorro Frigi.

14:24 VÍDEO El «mambo» d'un regidor del PP i la seva xicota independentista sobre el referèndum. La discussió política... acaba bé.

14:10 Correus no reparteix «L'Eco de Sitges» per una portada favorable al «sí» al referèndum. La direcció del setmanari ha rebut la notificació aquest matí, just en el moment de començar a repartir els exemplars. Informa Aleix Ramírez.

14:09 El govern espanyol insisteix, a 48 hores de l'1-O, que «no hi haurà referèndum». Méndez de Vigo afirma que els dirigents sobiranistes "respondran davant els tribunals de justícia".

13:56 «Si Finlàndia té un problema, que busqui solidaritat a Catalunya»: les pressions de l'ambaixador espanyol al descobert.

13:54 «El diari ABC s'ha apropiat d'una foto meva i n'ha manipulat el missatge». El filòsof Xavier Antich va penjar una foto a les xarxes que va acabar a la portada del diari.



13:52 L'escriptor Owen Jones, a Rajoy: «El món sencer està veient el que feu». El britànic defensa el dret de Catalunya a decidir el seu futur.

13:51 El bisbe de Vic no vol fer declaracions sobre el referèndum. En sentit contrari, una trentena de capellans del Bisbat anuncien que aniran a votar.

13:50 Més de quaranta entitats s'apleguen a la Taula per la Democràcia de Terrassa, informa Albert Prieto. Es constitueixen en un espai unitari i plural per defensar els drets fonamentals, el dret a decidir del poble català i les institucions catalanes.

13:49 Una benzinera de l'Ametlla del Vallès posa a disposició dels clients paperetes pel referèndum. Un dels propietaris de l'empresa explica que "fa molt temps que estem compromesos per aconseguir la independència".

13:48 El Govern garanteix un pla B per votar encara que es tanquin col·legis i es retirin urnes. Junqueras no explicita que es farà una DUI al cap de 48 hores però afirma que caldrà respectar la voluntat popular i obrir diàleg amb tots els agents.

13:47 Òmnium i l'ANC fan una crida a custodiar els col·legis del referèndum; informa Sara González. Demanen a la ciutadania ser partícips de la iniciativa dels centenars d'escoles que preparen activitats i tancades a partir d'aquest divendres.

13:15 De plàstic i amb el logo de la Generalitat: així són les urnes del referèndum. Junqueras, Romeva i Turull presenten el disseny dels receptacles al final de la roda de premsa sobre el dispositiu electoral de l'1-O.

12:58 VÍDEO La CNN posa contra les cordes Alfonso Dastis per la repressió a Catalunya. La periodista Christine Amanpour entrevista el ministre espanyol d'Exteriors sobre el referèndum.

12:54 El vicepresident indica que hi haurà "alternatives" en cas que hi hagi col·legis electorals on no es pugui votar per la repressió de l'Estat.

12:39 VÍDEO Un regidor del PP i la seva xicota independentista fan una crida a la calma l'1-O. El vídeo que demostra que la discrepància política és compatible amb l'amor.

12:45 "L'1 d'octubre hi haurà totes les meses. Si algú intenta impedir que hi hagi una mesa, o un col·legi electoral, els ciutadans igualment podran votar", apunta Junqueras.

12:52 El bisbe de Vic, Romà Casanova, no vol fer declaracions sobre el referèndum. En sentit contrari, una trentena de capellans del Bisbat anuncien que aniran a votar. El bisbe de Solsona sí que es manifesta a favor de participar en l'1-O.