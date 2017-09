La Generalitat xifra en 475 milions d'euros l'impacte de la intervenció de les finances

Pere Aragonès és el secretari d'Economia de la Generalitat Foto: ACN

El secretari d'Economia, Pere Aragonès, ha xifrat en 475 milions d'euros l'impacte econòmic del bloqueig pressupostari imposat pel ministeri d'Hisenda. Són despeses d'àmbits com "la recerca, la cultura o el suport a la indústria" que no es podran executar, tal com ha concretat en una entrevista a TV3. Aragonès ha criticat també que Hisenda hagi trigat 12 dies en activar l'aplicatiu per poder pagar les factures de la Generalitat dels serveis bàsics. A causa d'aquest retard, fins aquest dimecres els tècnics del Govern no van poder començar a trametre les factures al ministeri d'Hisenda. Aquest dijous acabaran l'enviament, de manera que el pagament de les factures només dependrà del vistiplau del ministeri d'Hisenda. En total, es transferiran més de 220.000 registres per valor de 800 milions d'euros.Al marge de l'impacte sobre la tresoreria de la Generalitat, la intervenció de les finances catalanes també suposa el bloqueig de tot un seguit de programes pressupostaris que no es podran executar, ja que estan afectats per un acord de no disponibilitat. Aragonès ha xifrat en 475 milions l'impacte econòmic d'aquest bloqueig, que afecta noves despeses d'àmbits i serveis que el ministeri d'Hisenda no considera bàsics. En el cas de la renda garantia de ciutadania, Aragonès ha afirmat que tot i tractar-se d’un dels programes afectats, el departament d'Economia no els inclourà en la llista de programes bloquejats, i ha confiat que els perceptors l'acabaran cobrant.Pere Aragonès ha posat de manifest la contradicció que suposa que l'Estat espanyol hagi intervingut les finances catalanes en un moment en què l’estabilitat pressupostària de la Generalitat no es troba amenaçada. "El juliol del 2016 teníem un dèficit de 233 milions, i el juliol de 2017 tenim un superàvit de 171 milions. No ens equivoquem: les mesures que ha pres el Ministeri d'Hisenda les ha pres perquè volem fer un referèndum, no pel risc financer", ha conclòs.D'altra banda, Aragonès ha criticat que el Ministeri d'Hisenda hagi trigat 12 dies en posar en marxa el sistema informàtic necessari perquè el departament d'Economia li transfereixi totes les factures de proveïdors catalans que, com a conseqüència de la intervenció de les finances de la Generalitat, es pagaran des d'Hisenda. "Si no ens haguéssim avançat la setmana passada pagant les nòmines dels funcionaris amb la nostra tresoreria, no podríem assegurar que a dia d’avui aquests haguessin pogut cobrar", ha dit Aragonès.Segons Aragonès, "han anat tard, han intervingut les finances contràriament a la llei i ho han fet de forma absolutament matussera. Fins i tot han bloquejat els comptes de la Coordinadora de Castellers, tot i que després han esmenat l’error". "Què es pensen que fa la Generalitat? Nosaltres prestem serveis bàsics per tirar endavant la societat catalana però, com que ells desconeixen aquesta societat, porten a terme mesures totalment equivocades", ha afegit.El secretari d'Economia ha explicat que el procés de transmissió de factures va començar ahir a la tarda, quan el Ministeri d'Hisenda va activar l'aplicatiu, i està previst que finalitzi aquest mateix matí. En total, es transferiran més de 220.000 registres per valor de 800 milions d’euros. Per tal de fer aquests pagaments, Hisenda retindrà els diners de la bestreta del model de finançament que transferia a la Generalitat cada mes. "Si a vostè l'empresa no li paga el sou i li diu que li passi les factures que vostè ha de pagar perquè les pagarà ella, això és una intervenció, i això és el que ha fet l'Estat amb la Generalitat", ha assegurat Aragonès, qui ha recordat que la bestreta "són diners pagats pels ciutadans de Catalunya".

