Els sindicats de la Policia Nacional reclamen als Mossos que ajudin a «restaurar la legalitat»

Els màxims responsables dels sindicats de la Policia Nacional (SUP, CEP, UFP, SPP i ASP) han llegit aquest dijous un manifest a Barcelona en el qual apel·len als seus "companys" Mossos d'Esquadra i als ciutadans perquè fins al diumenge 1 d'octubre es "garanteixi la convivència enfront de la legalitat feta fallida" pels impulsors del referèndum."Estem aquí com a instrument de jutges i fiscals per restaurar la legalitat que ha fet fallida, com a garantia que el sistema legal que ordena la convivència de tots els espanyols no es veu desbordat per iniciatives unilaterals i per la cerca de dreceres al marge de la legalitat o per estratègies basades en la imposició i l'assetjament", defensen en un escrit subscrit pels representants del 90% dels policies.Els cinc sindicats han recordat als Mossos que "la professió policial és singular perquè comença amb la jura o promesa de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat". "Estem segurs", defensen, "que els mossos no s'apartaran aquests dies ni un mil·límetre de la legalitat i de les ordres judicials que rebin".Les organitzacions sindicals també envien un missatge directe als ciutadans. "No estem aquí per perseguir idees", han explicat, fent una crida per "no secundar iniciatives violentes o provocacions". "La convivència", insisteixen, "ha fet fallida a Catalunya amb l'engegada d'un projecte polític al marge de la legalitat"."Una cosa és la legítima protesta en concentracions i manifestacions i una altra molt diferent l'assetjament a alcaldes i les seves famílies per no secundar els plans secessionistes, l'assenyalament dels policies nacionals i els guàrdies civils i la provocació d'incidents", afegeixen.Contràriament al que va exposar pel major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, els policies nacionals confien que no hi hagi disturbis. "El dia 1 es complirà amb la legalitat sota criteris de proporcionalitat, com fins avui, adaptant la resposta policial a la situació que es vagi produint i que estem segurs que serà la de la normalitat i respecte majoritari a la convivència", expliquen.L'acte s'ha celebrat en el Complex Policial La Verneda de Barcelona, ciutat a la qual s'han desplaçat les organitzacions sindicals per conèixer de primera mà l'ampli dispositiu de Policia, Guàrdia Civil i Mossos coordinat pel coronel i alt càrrec d'Interior Diego Pérez de los Cobos, sota instruccions de la jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Mercedes Armas."Els ciutadans de Catalunya poden tenir la seguretat que la legalitat no es desmantellarà", subratllen els sindicats, que apel·len a "aquesta gran, àmplia i transversal majoria social que no està d'acord amb aquest procés eixelebrat, aliè a la legalitat i la realitat europea i perjudicial per a Catalunya"."No s'imposarà el caos o la coacció", conclouen, posant els seus serveis jurídics a la disposició dels companys que es vegin violentades en el seu compliment constitucional.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)