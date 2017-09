La policia de Madrid deté dues persones per un incident al metro

14:36 El bisbe de Solsona anirà a votar l'1-O i lamenta que s'impedeixi el dret a l'autodeterminació. Xavier Novell ho recull en una glossa titulada "Aniré a votar".

14:36 La societat civil de Girona surt en defensa de les institucions catalanes per l'1-O. Col·legis professionals, sindicats, patronals, associacions de famílies, de veïns, entitats socials i esportives signen un manifest conjunt en què criden a participar al referèndum.

14:25 El conseller d'Interior, Joaquim Forn, després de la Junta de Seguretat de Catalunya: «No podem posar la policia contra les cordes».

14:25 MANIFEST Catalans universals signen un manifest a favor de votar l’1-O. Personalitats de prestigi del món de la ciència, l’arquitectura, la filosofia i les arts donen suport al referèndum. Entre els signants del manifest hi ha Manel Castells, Jordi Savall, Eduard Punset i Oriol Bohigas.

14:26 Més de 1.400 persones recorren els carrers de Tarragona cridant «fora, fora fora, la bandera espanyola»; informa Jonathan Oca. Més de 1.400 persones recorren els carrers de Tarragona cridant «fora, fora fora, la bandera espanyola» https://t.co/r44fQrOH5B pic.twitter.com/urJkxWdbDY — NacióDigital (@naciodigital) 28 de setembre de 2017

14:11 Forn anuncia que l'Estat els ha concretat que ja s'han desplegat 10.000 agents a Catalunya pel dispositiu de l'1-O.

14:20 Colau es planteja votar en blanc o nul l'1-O. L'alcaldessa de Barcelona no se sent identificada ni amb el "no", que identifica amb el PP, ni amb el "sí", que equipara amb la DUI, i subratlla que l'important és exercir el vot.

14:08 Forn assegura que l'Estat ha desplegat 10.000 efectius, i que així ho ha corroborat avui el ministeri. Demana que els ciutadans puguin exercir el dret a decidir "salvaguardant la convivència".

14:10 El Col·legi d'Advocats de Manresa oferirà un servei d'orientació jurídica durant l'1-O. De forma voluntària, una cinquantena de lletrats ajudaran a resoldre tots els problemes que es presentin en el marc del referèndum; informa Aina Font.

14:03 El Partit Socialdemòcrata d'Andorra, ara a l'oposició, membre de la Internacional Socialista, demana "diàleg" i mostra "inquietud" per la vulneració de drets fonamentals.

14:04 Compareix el conseller d'Interior, Joaquim Forn. "Hem tingut la sensació que l'Estat s'oblidava de les competències dels Mossos", assegura.

14:06 L'alcalde de Tortosa fa traslladar les urnes de l'Estat a la caserna de la Policia Local. Ferran Bel assegura que el govern espanyol va "molt despistat" i que en cap moment s'havien plantejat utilitzar material electoral de l'Estat per al referèndum.

14:02 Els alcaldes es querellaran contra el fiscal general de l'Estat. La presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, diu que Maza s'ha «extralimitat».

13:58 Junqueras, Romeva i Turull ofereixen demà una roda de premsa a les dotze del migdia amb els detalls tècnics del referèndum.

13:49 Puigdemont trasllada al ministeri de l'Interior que no frenarà el referèndum. Ho ha fet durant la reunió de la junta de seguretat de Catalunya. Informen Isaac Meler i Oriol March des del Palau de Pedralbes.

13:43 Nieto assegura que li ha demanat a Puigdemont que freni l'1-O, i admet que ha rebut una resposta "negativa".

13:43 Compareix José Antonio Nieto, secretari d'Estat de Seguretat, després de la reunió de la junta de seguretat.

13:35 Acaba la reunió de la junta de seguretat de Catalunya. Tot seguit compareixeran -per separat- el número dos del ministeri de l'Interior i el conseller Joaquim Forn.

13:31 Les noies que et volen seduir per no anar a votar, destapades per Julian Assange. El fundador de Wikileaks continua donant suport al referèndum.

13:16 A Tarragona i Girona, centenars d'estudiants també han sortit al carrer per defensar el referèndum.

Manifestació d'estudiants a Tarragona. Foto: Jonathan Oca

13:09 El testimoni d'una veïna del Perelló que formarà part d'una mesa l'1-O. "Com a ciutadana d'un país democràtic, tinc el dret i el deure com en qualsevol votació", diu Vanessa Pallarès.

12:55 Gerard Piqué fa una crida a expressar-se pacíficament d'aquí fins a diumenge. "No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort: votarem!”, diu el jugador del Barça. Des d'avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort. #Votarem — Gerard Piqué (@3gerardpique) 28 de setembre de 2017

12:36 FOTOS i VÍDEOS Impressionant acte dels Bombers de la Generalitat i els Bombers de Barcelona en suport al referèndum. L'han celebrat al Museu d'Història de Barcelona i han desplegat una gran pancarta.

12:30 FOTOS Aparquen el primer tractor al costat d'un col·legi electoral per defensar l'1-O. És una iniciativa de l'Assemblea Pagesa que fa una crida a pagesos i persones vinculades al camp "per fet tot el possible perquè la gent pugui votar".

12:29 La policia nacional espanyola i la Guàrdia Civil no assisteixen a la reunió de la junta de seguretat.

12:29 La junta de seguretat ja està reunida amb el pols per l'1-O damunt la taula. Puigdemont es reuneix amb els representants dels cossos policials i el secretari de Seguretat de l'Estat per dirimir el dispositiu de l'1-O, en mans del govern espanyol.

12:27 El president Carles Puigdemont, el conseller Joaquim Forn, el director dels Mossos, Pere Soler, i el major del cos, Josep Lluís Trapero, lideren la delegació catalana. Enric Millo, delegat del govern espanyol a Catalunya, i José Antonio Nieto, secretari d'Estat de Seguretat, són els màxims representants de la delegació estatal.

12:26 La junta de seguretat de Catalunya ja està reunida amb el pols policial per l'1-O damunt la taula. Ho expliquen Isaac Meler i Oriol March des del Palau de Pedralbes.

12:09 Puigdemont i Forn arriben a la Junta de Seguretat de Catalunya. Són rebuts per Trapero, Cesar Puig, Millo i Nieto.



Els assistents a la junta de seguretat convocada per Puigdemont (@KRLS) per tractar l'1-O comencen a arribar https://t.co/3o8aIRJd2q pic.twitter.com/WIoU75VDi6 — NacióPolítica (@naciopolitica) 28 de setembre de 2017

12:08 Aules buides i estudiants al carrer en defensa del referèndum. La manifestació arrenca aquest migdia a la plaça Universitat de Barcelona.

12:01 Josep Manuel Basáñez, vicepresident primer de la Cambra de Comerç, demana "un grau de sensatesa necessari a un i altre costat" en una trobada amb la Cambra de Comerç d'Alemanya per a Espanya.

11:58 La Cambra de la Propietat Urbana de Manresa es posiciona a favor del dret a decidir. Juntament amb les de Terrassa i Comarca, i de Mataró i el Maresme emeten un comunicat on expressen la seva posició davant els fets "de privació i vulneració dels drets fonamentals" a Catalunya.

11:35 Albert Rivera diu que "volen donar un cop, que és la declaració d'independència. El referèndum és una excusa per vestir-ho de democràcia".

11:26 De Guindos afirma: "no estem cecs, sabem que una part de la societat catalana sent desafecció".

11:22 El ministre d'Economia, Luis de Guindos, obre la porta a una possible reforma constitucional que plantegés un concert, en una entrevista a Els matins de TV3.

11:08 Catalá adverteix Puigdemont de conseqüències penals més greus si opta per la DUI. El ministre de Justícia no veu "grans diferències ni en el fons ni en els temps" un cop la instrucció de l'1-O l'ha assumit el TSJC.

11:06 "Des de les cel·les us hem sentit molt a prop": la carta dels alts càrrecs detinguts d'Economia. Josep Maria Jové i Lluís Salvadó demanen "no caure en provocacions" i asseguren que, passi el que passi l'1-O, Catalunya "ja ha guanyat".

11:05 El Govern crida a les institucions europees a reaccionar davant l'ofensiva de l'Estat. Preguntat sobre les detencions i el clima al carrer, el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, assegura que la "violació de drets" no pot ser ignorada per Brussel·les.

10:55 El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, assegura en una entrevista a eldiario.es que "no està sobre la taula una declaració unilateral d'independència". El president veu inviable que es precintin tots els punts de votació de l'1-O.

10:31 Un expert de l'ONU proposa que les Nacions Unides organitzin el referèndum a Catalunya. Alfred-Maurice De Zayas assegura que és "inconcebible" que a la UE "es reprimeixi" el dret a l'autodeterminació.

10:25 Un sindicat de la Guàrdia Civil denuncia un reporter de TV3. Unión de Guardias Civiles demana que la Fiscalia investigui els fets al departament d'Economia com a "delicte terrorista".

09:42 El Lleida Esportiu torna a fer la petició per jugar amb la samarreta de la senyera, informa Àlvar Llobet. El president, Albert Esteve, entregarà un document a la Reial Federació Espanyola de Futbol en el qual s'explica que l'equipació de les quatre barres és una alternativa reglamentària.

09:24 Xavier Garcia Albiol: "Va ser un error el traspàs de l'educació a les comunitats autònomes", informa Pep Martí. Segons el president del Partit Popular català, l'1-O és "el major desafiament a Espanya com a nació dels darrers 150 anys".

09:29 Amenaçat de mort el pallasso protagonista de la foto viral amb un guàrdia civil. Es tracta d'un regidor d'ERC de Sant Joan de Vilatorrada (Bages).

09:14 Xavier Garcia Albiol: "Vivim la pitjor crisi institucional des del 23-F", informa Pep Martí.

09:02 Les ADF de Catalunya es posicionen a favor del referèndum en un comunicat que han penjat a la seva pàgina web. Mostren el seu suport als alcaldes i a la democràcia.