Junqueras i Ponsatí busquen calmar els directors de centres: «No tenen responsabilitat en l'1-O»

Oriol Junqueras i Clara Ponsatí, reunits amb els responsables de l'Institut Serrat i Bonastre. Foto: ACN

El vicepresident, Oriol Junqueras, i la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, han visitat aquest dijous l'Institut Josep Serrat i Bonastre de Barcelona, a pocs dies del referèndum de l'1 d'octubre, i han mantingut una trobada amb els seus responsables, entre els quals el director. Ponsatí ha assegurat, en aquest context, que les direccions de les escoles no tenen responsabilitat en l'organització de l'1 d'octubre. "Les pressions i amenaces que es fan des del govern espanyol i la fiscalia són abusives, injustes i injustificades i impròpies d'un estat de dret", ha criticat.En tot cas, la titular d'Ensenyament ha assegurat que desconeixia que els directius de centres públics de Catalunya, escoles i instituts, hagin demanat al Govern que els destitueixi temporalment de les seves funcions com a mesura de protecció per garantir que puguin exercir tots els drets amb llibertat.Després de la reunió, Junqueras ha manifestat que el Govern, "malgrat totes els dificultats", ha treballat per posar més mestres i professors que "mai" en el sistema educatiu de Catalunya. "El que volem tots plegats és prendre aquesta mena de decisions amb les millors eines possibles, amb les eines que decideixin els ciutadans i per això tots estem compromesos amb l'1 d'octubre i el referèndum que celebrarem", ha recalcat.Per la seva part, el director de l'Institut Serrat i Bonastre de Barcelona, Toni Torres, ha explicat que el vicepresident i la consellera els han transmès "la seva solidaritat davant d'aquest moment d'incertesa". "Ens ocupem de trametre els valors democràtics i de participació i llibertat als nostres alumnes i amb la seva visita ens han tranquil·litzat molt", ha assegurat. De fet, ha reconegut que com a director se se'n "molt tranquil·litzat" del paper que ha de realitzar aquests dies.Ha apuntat que encaren aquests dies amb "incertesa". "La situació varia per minuts i per tant no sabem què passarà demà, ja no dic el dia 1", ha assenyalat Torres. En aquest context, ha apuntat que les famílies i els alumnes estan al seu costat. "Hi ha un percentatge molt elevat dels alumnes manifestant-se al carrer", ha afegit.Com a resposta del neguit, la tensió i la pressió que reben els directius de centres públics de Catalunya, escoles i instituts, han demanat al Govern que els destitueixi temporalment de les seves funcions com a mesura de protecció per garantir que puguin exercir tots els drets amb llibertat. Ho ha avançat La Vanguardia i la presidenta d'AXIA, Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Isabel Sànchez, ho ha confirmat a l'ACN. Ha comparat la mesura que va prendre aquest dimecres el conseller de Salut, Toni Comín, en posar-se al capdavant dels consorcis sanitaris per eximir de responsabilitat els fins ara presidents i garantir el dret a vot dels professionals.Des d'AXIA es demana que Ensenyament prengui la iniciativa per evitar que la responsabilitat en l'obertura dels col·legis pugui recaure en els equips directius d'escoles i instituts que s'han previst com a locals de votació aquest diumenge durant el referèndum. D'aquesta manera, tal com ha recalcat Sànchez, es donaria una ''protecció jurídica'' que no consideren que estigui garantida amb les cartes i comunicats que ha fet Ponsatí, en què recalca que la responsabilitat no és dels directors.Sànchez considera que els directius dels centres tenen un doble paper aquests dies, d'una banda, com a ciutadans i de l'altra, com a servidors públics i qualifica de ''tessitura complicada'', la que s'està donant les darreres setmanes. Des d'AXIA també es recalca que els directius s'adhereixen a tots els manifestos en defensa dels valors democràtics i la llibertat d'expressió. AXIA espera la resposta del Departament abans de prendre cap altre tipus de mesura per demostrar ''prudència i serenor'' davant els esdeveniments.L'associació de directius, que agrupa uns 400 directius, admet que aquests dies s'estan vivint situacions de dubte i d'incertesa i que els equips directius transmeten missatges de calma a tota la comunitat educativa perquè consideren que la ''cura'' dels alumnes és la prioritat.

