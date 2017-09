Colau es planteja votar en blanc o nul l'1-O

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha insistit aquest dijous que no s'identifica ni amb el "sí" ni amb el "no" de cara a l'1 d'octubre. "Em puc plantejar votar en blanc, em puc plantejar votar nul. No m'identifica ni amb el no, que s'identifica ara mateix amb el PP i l'immobilisme, ni tampoc amb sí, perquè és una via unilateral que tampoc comparteixo", ha argumentat en declaracions a TV3, on ha apuntat que ella aposta per buscar una sortida negociada i política amb els màxims interlocutors possibles, tant a Espanya com a Europa.En tot cas, ha subratllat que "el més important és el gest de votar" el proper diumenge. Tot i que creu que aquesta "no és el referèndum que Catalunya necessitat", ha opinat que cal mobilitzar-se com a "acte de protesta i de denúncia" per la "repressió" de l'Estat. A banda, ha reiterat que la seva predisposició és votar l'1 d'octubre "en la mesura del possible", per protestar contra l'actitud de l'Estat i també per demostrar que hi ha una majoria de catalans que vol votar en un referèndum efectiu.Així, tot i que va votar un doble sí el 9-N, ha indicat que la de l'1-O és una convocatòria unilateral que no comparteix perquè "no és efectiva i perquè ha fet que gent favorable al referèndum no se senti cridada a participar". "Jo no era partidària de la via unilateral, però també entenc que hi ha un estat d'excepció, un atac a l'autogovern i una afectació dels drets i les llibertats, i això fa que em mobilitzi", ha explicat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)