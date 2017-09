Catalans universals fan una crida a votar l'1-O

La democràcia consisteix en un conjunt de valors compartits de tal manera que una societat es dota dels mecanismes per exercir els seus drets i complir, al mateix temps, amb els deures que comporta la vida en comú. Per aquesta raó, la base fonamental del sistema democràtic no és el corpus legal que l’aparell legislatiu hagi aprovat, sinó l’expressió lliure de la voluntat popular, que dona sentit, justament, a les lleis que la cambra elabora i al desenvolupament que en faci el govern elegit a les urnes.

Per tot això, es fa inexcusable abordar la situació actual de Catalunya a partir de les majories parlamentàries i, també, a partir de l’evidència que una immensa majoria dels ciutadans d’aquest país pensen que és important decidir mitjançant un referèndum el futur polític del subjecte polític del qual se senten membres.

Hauria estat molt millor haver aconseguit un pacte lleial que validés un referèndum i que comptés amb el compromís, també, del govern espanyol i de les Corts d’Espanya. Però no solament ha estat del tot impossible, sinó que no hi ha cap perspectiva raonable que tal acord pugui fer-se realitat ni en el curt ni el mitjà termini.

Davant d’aquesta evidència, les institucions de Catalunya han decidit atendre efectivament la persistent demanda social d'una convocatòria que permeti la lliure expressió política de tota la comunitat.

La resposta coordinada dels ressorts de l’estat espanyol contra la convocatòria, ignorant la separació de poders que ha de caracteritzar una democràcia formal, no ha fet altra cosa que aprofundir el sentiment de desafecció i de greuge d'un país i una gent que volen ser respectats i no pas sotmesos.

Preocupats per la resposta repressiva empresa pel govern de Mariano Rajoy, amb detencions injustificades, escorcolls sense ordre judicial i assalts a les institucions i seus de partits legals, en un clima de pressió contra els mitjans de comunicació que s’ha estès cap als entorns digitals, els sota-signants expressem la nostra convicció que el més adequat per afermar la democràcia, i també per respondre a la injustícia d’aquestes actuacions regressives, és que hi hagi una participació massiva al referèndum del dia 1 d’octubre. Amb aquesta intenció, anunciem el nostre suport a la seva convocatòria i demanem a tothom que, sigui quin sigui el sentit del seu vot, acudeixi a les urnes per decidir el futur de Catalunya democràticament i en llibertat.