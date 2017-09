Els alcaldes es querellaran contra el fiscal general de l'Estat

Resposta col·lectiva dels alcaldes a l'ofensiva judicial per l'1-O. La presidenta de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, ha anunciat que, juntament amb l’Associació Catalana de Municipis, presentaran aquest divendres una querella per coaccions i amenaces contra el fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, davant el Tribunal Suprem.Lloveras ha explicat que han decidit presentar la querella perquè el fiscal s’ha “extralimitat” en les seves funcions, “intentant atemorir els alcaldes i alcaldesses citant-los a declarar ”. La presidenta ha assenyalat que fins avui no s’han pronunciat “per no interferir” en el procediment, però creuen que els “avala” la decisió per part del Tribunal Superior de Justícia d’assumir la investigació sobre el referèndum.L’Associació de Municipis per la Independència s’ha reunit de manera extraordinària aquest dijous a Barcelona en una trobada que ha comptat amb una trentena batlles i batllesses que formen part de l’executiva. En la reunió, l’executiva de l’AMI també s’ha acordat donar ple suport al Govern per tirar endavant el referèndum d’aquest diumenge, “perquè les votacions es puguin realitzar amb normalitat i tranquil·litat absoluta”. “Nosaltres posarem totes les eines perquè es pugui votar, els ajuntaments ens mantindrem ferms”, ha destacat.Lloveras també ha aprofitat per fer una crida a una participació “massiva”. “Hem estat manifestant-nos pacíficament durant molts anys i ara tenim un dret indiscutible de manifestar-nos a les urnes”, ha reivindicat. “Diumenge hi ha una oportunitat que no podem desaprofitar”. Neus Lloveras també ha destacat que el referèndum de diumenge tindrà legitimitat, “precisament per la gran majoria de gent que vagi a votar”. Sobre les policies locals i la seva funció durant l’1-O , Lloveras ha dit que es parteix de la base que els diferents cossos de seguretat del territori “tenen unes funcions concretes que depenen dels alcaldes i alcaldesses”. I ha afegit que qui tindrà l’última paraula “serem nosaltres”. La presidenta ha explicat que demanarà a les policies locals “que vigilin els aspectes que sempre vigilen i que en les seves actuacions tinguin en compte el concepte de proporcionalitat”. D’aquesta manera, ha dit, “qualsevol incident que hi pugui haver en un col·legi electoral, la guàrdia urbana tindrà l’obligació d’actuar amb proporcionalitat”. Lloveras ha afegit que “depenent del tipus d’actuació que es requereixi per part d’algú a la policia local, no es podrà requerir perquè aniria en contra d’aquest principi”.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)