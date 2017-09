Puigdemont trasllada al Ministeri de l'Interior que no frenarà el referèndum

El secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, ha reclamat aquest dijous al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que freni el referèndum de l'1-O. Ha admès, això sí, que ha rebut una "resposta negativa". "Hem d'intentar que es respecti l'estat de dret, i en aquesta línia treballarem", ha indicat. "No hem pogut concretar res", ha apuntat l'alt càrrec estatal, enviat pel ministre José Ignacio Zoido."El que es vol fer diumenge és un acte declarat il·legal, i l'autoritat judicial demana que s'eviti, i és en aquest context on s'actuarà amb determinació, complint la llei, l'estat de dret i la convivència pacífica. Volem transmetre confiança a la ciutadania", ha apuntat Nieto, que ha demanat explícitament a la part catalana de la junta de seguretat que es "vagi de la mà" a l'hora d'aconseguir aquests objectius.Nieto ha comparegut acompanyat pel delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. "Hem assistit a la junta tot i que s'ha produït en unes circumstància que no ens semblen adequades. Mai s'havia fet sense acordar abans un ordre del dia ni una data. S'ha fet de manera unilateral i amb un esquema que no estava pactat i amb el qual vam mostrar el nostre desacord. Tot i això, som aquí perquè ens mou l'objectiu que es compleixi la legalitat i es mantingui la convivència", ha apuntat.El número dos d'Interior ha reclamat a Puigdemont que garanteixi la "convivència pacífica" i que es mantingui la suspensió de l'1-O. "No hem rebut cap proposta afirmativa, i li hem traslladat el nostre compromís amb el manteniment de l'estat de dret i la convivència pacífica", ha assegurat Nieto, que ha posat de relleu el paper de la Fiscalia i del TSJC a l'hora de frenar el referèndum.El cap de la setena zona de la Guàrdia Civil, Ángel Gozalo, i el comissari cap superior de la Policia Nacional espanyola, Sebastián Trapote, han plantat la convocatòria feta per Puigdemont, segons fonts consultades per. Les seves funcions queden representades pel coronel Pérez de los Cobos. El màxim representant de l'Estat en la trobada ha estat Nieto, que ha arribat al Palau de Pedralbes acompanyat del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. Pere Soler, director dels Mossos, assisteix a la cita acompanyat del major del cos, Josep Lluís Trapero. Forn ha arribat al costat de Puigdemont a les dotze del migdia.



La junta s'ha reunit en un context de màxima tensió institucional amb l'Estat pel referèndum de l'1-O. Aquesta convocatòria, feta d'urgència, té intenció de tractar el dispositiu de seguretat de la consulta. Aquest dispositiu està en mans de Diego Pérez de los Cobos , coronel de la Guàrdia Civil, a qui els organismes espanyols han situat com a coordinador de totes les forces de l'ordre de cara al referèndum . Una decisió que, tot i ser avalada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) , ha enervat la Generalitat.El cos policial que comanda Trapero es troba al centre del debat, aquests dies. Davant de la instrucció de la Fiscalia de precintar col·legis electorals , els Mossos van demanar una ordre judicial abans de procedir. I, poc després de comunicar aquest desig, el TSJC va ser taxatiu: tots els cossos policials -Mossos, Guàrdia Civil i policia nacional- tenen el deure de tancar aquells locals que serveixin per abastir la logística del referèndum. I, de passada, el tribunal demanava al fiscal que s'apartés de tots els procediments.

