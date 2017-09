El testimoni d'una veïna del Perelló que formarà part d'una mesa

Les cartes comunicant oficialment la designació dels membres de les meses electorals per al referèndum del pròxim diumenge, 1 d'octubre, han començat arribar als seus destinataris. Este és el cas, per exemple, de Vanessa Pallarès, veïna del Perelló (Baix Ebre) i infermera de professió.Després d'haver format part de la mesa en comicis anteriors, confessa que tenia certa curiositat per saber si, finalment, seria escollida. Just abans de sortir de casa per anar a treballar este dimecres al matí, va trobar un sobre sota la porta amb la notificació oficial del seu nomenament com a vocal del seu col·legi electoral el pròxim 1-O. "He estat una de les afortunades", declara. Manifesta obertament que la seua intenció és complir la tasca que se li ha encarregat dins d'un procés que considera normal dins d'un marc polític democràtic, més enllà de les diverses opcions polítiques individuals. "Estic amb el dret i amb el deure, com a ciutadana d'un país democràtic, d'exercir este dret i fer que es complisca com a qualsevol votació", argumenta.No és el primer cop que Pallarès forma part d'una mesa electoral. Recorda que la primera vegada, curiosament, va ser amb motiu dels primers comicis en els quals podia votar, just després de complir els divuit anys. Esta vegada, confia, no serà un cas diferent. "Com en un país democràtic que estic aniré per exercir el meu dret a decidir. M'hi presentaré, com diu a la carta. A partir d'aquí, no puc dir què passarà", apunta.Tot i ser conscient del rebombori polític, judicial i policial que ha generat el referèndum emmarca el seu dret a pronunciar-se i participar en la votació dins de la normalitat democràtica. "No és cap cosa greu exercir el dret a decidir, independentment del que cadascú puga votar", rebla.

