Sitges celebra «cinquanta anys d'amor pel fantàstic» amb la projecció de 255 obres

Ha passat gairebé mig segle des que Sitges va pujar el teló a un festival que acabaria sent el més important a nivell internacional pel que fa al gènere fantàstic. Va tenir lloc al cinema del Casino Prado, el 28 de setembre de 1968, amb la projecció d’Aelita (Yakov Protazanov, 1924), un clàssic soviètic de ciència ficció. Des d'aleshores, a llarg d’aquests cinquanta anys han desfilat pel festival incomptables pel·lícules, algunes d’elles que ja eren clàssics quan van arribar –com La mujer pantera–, d'altres que han arribat a ser-ho amb el pas del temps –com Darkman o Reservoir Dogs.La llista de films és llarguíssima, tant com ho han estat els realitzadors que han acudit a Sitges durant cinquanta anys de passió i activitat frenètica. Entre ells, alguns que iniciaven la seva carrera, com Sam Raimi o Quentin Tarantino, però també reconeguts mestres de la direcció com David Cronenberg. Una població que també ha vist actors a la recerca del seu primer paper, al costat d'estrelles com Anthony Hopkins, Jodie Foster, Fray Way o Max von Sydow. Aquesta ha estat la història de Sitges: "cinquanta anys d’amor pel fantàstic", tal com afirmen els organitzadors. El Festival de Sitges 2017 ja ho té tot a punt per commemorar el seu 50è aniversari. Amb nova imatge, però conservant com emblema el clàssic goril·la i l’essència que el fa únic en el món, el certamen vol compartir la celebració amb el seu públic fidel i amb tots aquells espectadors interessats pel fantàstic i en el cinema, en un sentit molt ampli.En la primera línia d’aquesta edició es troba un convidat d'excepció: Guillermo del Toro, que exercirà de padrí de la commemoració i inaugurarà el festival el proper 5 d'octubre amb La forma del agua, recentment guardonada amb el Lleó d’Or de Venècia. La relació del director mexicà amb el festival va arrencar quan va acudir a Sitges l'any 1993 per presentar la seva opera prima, Cronos.Del Toro serà el gran amfitrió d’un certamen per on desfilaran figures indiscutibles com Susan Sarandon, Frank Langella, William Friendkin, Vince Vaughn –que presentarà el thriller Brawl in Cell Block 99–, Udo Kier, Dario Argento o Robert Englund. Des d’Àsia a Europa, passant pels Estats Units i Amèrica llatina, el nou talent del fantàstic visitarà Sitges, però sense oblidar grans clàssics com The Rocky Picture Show, en una sessió que promet ser memorable amb el lliurament del Gran Premi Honorífic a l’actriu Susan Sarandon.El festival projectarà 255 pel·lícules, la gran majoria integrades en les seves seccions oficials, que es projectaran en les quatre sales: Auditori Melià Sitges, el Retiro, Prado , Brigadoon i Sala Tramuntana. Però també es podran veure algunes d’elles en les altres sales del certamen, amb entrada gratuïta, com l’Espai Movistar+, l’Hort de Can Falç o el Centre Cultural Miramar, on es podrà veure la realitat virtual assentada en el Festival de la mà de Samsung. A Sitges, el públic també podrà gaudir d’una gran varietat d’activitats per a tots els gustos.Sis són les exposicions que es podran veure aquest any a Sitges. A les dues dedicades a commemorar el 50 aniversari del Festival –que estaran ubicades al Centre Cultural Miramar, i que prèviament es van poder veure a la Filmoteca de Catalunya i el Cercle Artístic de Barcelona–, s’uneix l’exposició Ink of Dracula-A Comic Tribute: un homenatge al leit motiv de l'edició 2017, ubicada a la sortida de l’Auditori de l’Hotel Melià Sitges.La figura de Lovecraft també rebrà un homenatge amb les il·lustracions de Joseph Díaz i Guillem H. Pongiluppi. Una exposició que podrà veure’s al Palau de Maricel. A més, els artistes locals també retran homenatge al 50 aniversari del Festival amb els seus treballs que es podran visitar tant a l’Estudi Vidal com a la galeria d’art Àgora3. I per últim, Casa Bacardí juntament amb la veterana revista Fotogramas, uneixen esforços per realitzar Fotogramas Fantàstic, una exposició en la que 16 artistes revisen en clau fantàstic set portades mítiques de la revista de cinema.El 50 aniversari estarà present a diari en cada batec en un certamen que ja en el mes de febrer es va presentar en societat a Los Angeles i el maig a Canes. L'homenatge als seus fundadors i la gala de cloenda que protagonitzarà La Fura dels Baus són altres dels moments en què el Festival recordarà la seva trajectòria. La commemoració del Festival quedarà reflectida també amb un cupó de l’ONCE dedicat al certamen el proper dijous dia 5 d’octubre.Sitges tindrà també presentacions de llibres, còmics i edicions de pel·lícules, a la carpa FNAC. Alà es presentarà entre altres publicacions, el llibre guanyador del Premio Minotauro d’aquest any, Nieve en Marte, de Pablo Tébar, i el llibre del Festival de Sitges 2017: Sitges 50 años celebrando la oscuridad, un llibre commemoratiu del 50 aniversari del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, resum de memòries, convidats i vivències de les primeres cinc dècades del festival. El llibre fa, en paral·lel, un repàs a la història del cinema fantàstic que ha tingut un especial protagonisme en el certamen. A més, la Carpa FNAC serà l’espai on es presentarà el llibre Algo en la Sangre, de David J. Skal. Biografia sobre Bram Stoker, autor de Dràcula, i creador d’un dels mites amb més adaptacions cinematogràfiques.fLa Carpa Noray de l’Hotel Melià Sitges serà el lloc on s’ubicaran les classes magistrals d’aquest any. Tant els acreditats com el públic en general podran assistir a les trobades programades amb els convidats del Festival, entre ells Susan Sarandon, William Friedkin o Frank Langella. Aquestes sessions constitueixen una nova oportunitat del Festival per aproximar les estrelles als seus fans. També a l’Hotel Melià Sitges –a la zona situada a l’Atri– es podrà accedir a algunes de les activitats de la indústria audiovisual, que també es traslladen a altres espais, com el Brigadoon o el Palau de Maricel.

