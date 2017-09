Romeva assegura a Brussel·les que el Parlament proclamarà la DUI si guanya el «sí»

Amb una presència molt nombrosa de corresponsals estrangers, el conseller d'Afers Exteriors Raül Romeva ha ofert una roda de premsa aquest matí a la Delegació de la Generalitat davant la Unió Europea, a Brussel·les. Romeva ha assegurat que "si guanya el 'no'. ho haurem d'acceptar i hi haurà eleccions autonòmiques. Si surt el 'sí', 48 hores després, el Parlament declararà la independència".Romeva ha denunciat la violació de drets fonamentals a Catalunya per part de l'estat espanyol, fins i tot llegint articles dels tractats europeus que protegeixen aquests drets. El conseller ha fet una crida a les institucions europees a reaccionar davant la vulneració dels principis democràtics i ha alertat del perill d'establir dobles estàndards a la Unió Europea pel que fa a la preservació de les llibertats i els drets fonamentals. Romeva ha advertit que no intervenir pot comportar un "risc" de deteriorament de la reputació de les institucions comunitàries. "Els drets civils estan sent violats i com a guardiana dels Tractats, la Comissió Europea no pot dir més que es tracta d'un 'afer intern", ha retret el conseller a l'executiu comunitari.Responent a l'interès dels corresponsals dels principals mitjans europeus i de la resta del món presents, Romeva ha reiterat que la persecució a alcaldes , el tancament de webs i la manca de resposta política de l'estat no pot ser ignorada per les institucions europees, i insisteix que res no aturarà la voluntat democràtica del poble català.Per la seva banda, avui, Andrus Ansip, el vicepresident de la Comissió Europea i responsable del Mercat Únic, ha dit que "valorarem i contestarem" la carta enviada per la Generalitat a Brussel·les per denunciar els "abusos i la censura en matèria d'accés a Internet". Ansip és el número dos de Jean-Claude Juncker.Romeva ha afirmat també que el Govern està disposat i preparat per dialogar i escoltar "propostes" per part de l'executiu espanyol. "Avui, diumenge o després de diumenge", però no a qualsevol preu, ha dit. Segons ha matisat, el referèndum "és la proposta del Govern" i, per tant, "no s'abandonarà" per seure a una taula de negociacions amb Madrid. "Si hi ha propostes, les escoltarem i veurem si és possible que la situació evolucioni, però el que està clar és que no deixarem el referèndum per res".

