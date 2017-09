Aules buides i estudiants al carrer en defensa del referèndum

Estudiants universitaris i alumnes de secundària surten al carrer aquest dijous convocats pel SEPC i la plataforma Universitats per la República en defensa pel referèndum de l'1-O. La mobilització té lloc enmig d'una vaga estudiantil convocada amb motiu de l'ofensiva judicial i policial de l'Estat.A les universitats, les aules han quedat pràcticament buides aquest dijous. La UPF ha suspès les classes, mentre que la UAB ha aconsellat el professorat no impartir matèria avaluable. Allà, prop d'una cinquantena d'estudiants, segons han detallat des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), han tallat l'AP-7 i han provocat deu quilòmetres de retencions en sentit Tarragona.A Barcelona, més de 200 estudiants han tallat l'avinguda Diagonal des d'un quart de dotze del migdia d'aquest dijous, segons la Guàrdia Urbana. Els joves han tallat la calçada central d'aquesta via per sumar-se a la protesta unitària a favor del referèndum. Paral·lelament, des de les 11 del matí també estan tallats dos carrils del carrer Pau Claris de Barcelona per uns 160 joves.Tots ells participen, amb altres companys, a la manifestació que arrenca aquest migdia a la Plaça Universitat de Barcelona i que enfilarà cap a la Gran Via i la Plaça Espanya per finalitzar a la plaça dels Països Catalans, davant de l'Estació de Sants.La protesta, que també es posiciona a favor del dret d'autodeterminació de Catalunya, està convocada per l'Assemblea de facultats de la universitat.Aquesta és la primera jornada de vaga convocada en defensa del referèndum i contra les darreres actuacions de la Guàrdia Civil a Catalunya per evitar l'1-O.

