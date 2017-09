VÍDEO La «hispanofòbia» del PP que t'indignarà

El PP creando vídeos para extender el odio a lo catalán, y Ciudadanos usando a ETA para deslegitimar el deseo de votar. ¡Qué irresponsables! — Alberto Garzón (@agarzon) 27 de setembre de 2017

El Partit Popular va llançar aquest dimarts una campanya a Twitter per denunciar l'"hispanofòbia" que segons aquest partit hi ha a Catalunya. El tall, publicat al compte oficial del PP, utilitza diferents seqüències de discursos de diferents polítics o periodistes catalans.En el vídeo, que ha estat publicat juntament amb el missatge "No és democràcia, és hispanofòbia", es mostra, entra d'altres imatges, una cita de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol en la qual es refereix a "l'home andalús" com un individu "anàrquic i destruït". Així mateix, hi apareix un àudio de l'exdirector de TV3 Joan Oliver, o un discurs de Carme Forcadell quan era presidenta de l'ANC.El vídeo acaba amb un missatge que adverteix que "els separatistes no respecten la llei", i que, per tant, "no respecten Espanya ni als espanyols". A més, els populars han creat el hashtag #Hispanofobia amb el qual han seguit publicant diversos tuits en relació amb aquest tema.Les reaccions a la xarxa en contra de la campanya no s'han fet esperar, i per exemple el coordinador federal d'Esquerra Unida Alberto Garzón ha dit a Twitter que el vídeo "estén l'odi al català". També el periodista Òscar Dalmau ha piulat amb el vídeo de la campanya i l'eslògan, i l'ha criticat dient: "Us hi falta una coma. I dos dits de front."

