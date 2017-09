Amenaçat de mort el pallasso protagonista de la foto viral amb un guàrdia civil

El regidor d'ERC a Sant Joan de Vilatorrada (Bages), Jordi Pesarrodona, preveu presentar aquest dijous al matí una denúncia als Mossos d'Esquadra pels centenars d'insults i amenaces, entre les que li desitjaven la mort, que, segons diu, ha rebut després que es fes viral a les xarxes socials una imatge on apareix amb un nas de pallasso al costat d'un guàrdia civil La foto es va fer la setmana passada, durant l'escorcoll que la policia espanyola va protagonitzar al Departament de Governació de la Generalitat. Segons ha explicat el mateix regidor a l'ACN, la seva única intenció era protestar per l'acció policial i, per això, es va estar dues hores plantat al costat del policia fins que aquest va marxar. "Va ser una acció simbòlica de protesta, res més", ha explicat. Des de llavors, Pessarrodona ha rebut milers de missatges de suport, però també insults i amenaces, fins i tot, de mort.El regidor republicà ha explicat que són molts més els insults que les amenaces que ha rebut, però assegura que la seva família té por i pateix per ell, i això és que l'ha dut a posar-ho en coneixement dels Mossos d'Esquadra. Segons ha relatat, un cop ho va explicar als mossos, la policia li va recomanar que presentés denúncia i això és el que preveu fer aquest dijous.Malgrat això, Pesarrodona també ha explicat que la imatge ha estat molt ben rebuda i que són molts més els missatges de suport que ha rebut. "Entenc que hi hagi algú a qui li molesti, i està bé que m'ho expliqui, per això volem la democràcia, però no s'ha de fer amb l'insult i l'amenaça", ha lamentat.

