Albiol: «Va ser un error el traspàs de l'educació a les comunitats autònomes»

Xavier García Albiol al Fòrum Europa. Foto: Europa Press

"Estem vivint a Catalunya la pitjor crisi institucional des del 23-F", ha començat assegurant Xavier García Albiol, president del PP català aquest matí al Fòrum Europa. El que està passant a Catalunya, segons ell, no té res a veure amb reivindicacions econòmiques o d'infraesturctures. "Estem parlant de legitimitat, de si l'Estat com estructura administrativa i Espanya com a nació tenen legitimitat a Catalunya". "No m'agrada perdre'm en guarniments semàntics", ha advertit. "Se m'entén tot". I és cert.El que suposa l'1-O, "és el major desafiament a Espanya com a nació dels darrers 150 anys", ha proclamat Albiol. D'on ve això? Un dels majors errors comesos en la Transició, ha sostingut Albiol, va ser "el traspàs de l'educació a les comunitats autònomes", ha concretat que això s'ha vist a Catalunya. A partir d'això es va produir un adoctrinament i una perversió de tota la societat, també una perversió moral.Per ell, la societat catalana té corrompuda l'escala de valors. Una societat que ataca, segons ell, una figura com Joan Manel Serrat i aplaudeix "un exterrorista com Otegi". Ha dibuixat un país en una deriva bolvariana en què "no reconec molts diputats del PDECat". El lideratge polític a Catalunya està format per un seguit d'entitats que no es conformaran, segons el cap dels populars catalans, amb un bon acord fiscal. L'objectiu és substituir la democràcia representativa i substituir-la per l'algarada de carrer.

