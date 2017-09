VÍDEO «Piolins», Mireia Boya saluda amb ironia a la policia «infiltrada»

La diputada de la CUP Mireia Boya va participar aquest dimecres al vespre en un acte organitzat per Universitats per la República, Òmnium i l'ANC anomenat "Caputxinada 2017". Boya va dirigir-se als estudiants assistents, en una intervenció que va compartir amb Oriol Junqueras, Dolors Sabater, Jordi Cuixart, Eulàlia Subirà, Jordi Turull, Lluís Llach i Jaume Asens. Durant la seva intervenció, va voler "saludar" als "Piolins infiltrats" entre els estudiants.Amb ironia, va referir-se als agents de la policia espanyola infiltrada entre els estudiants dient: "Primerament, voldria saludar als Piolins infiltrats, que estan per aquí." Després, es va dirigir directament als assistents: "Els hi podeu dir que estan perdent el temps, que estan en una terra que no és la seva, que no els volem a casa nostra i que no tenen res a fer el diumenge vinent perquè votarem." Aquest discurs va anar seguit del crit de "fora les forces d'ocupació" que van entonar les prop de 2.000 persones concentrades a la plaça Universitat de Barcelona.

